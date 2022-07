Gabriel Peluffo: “Es excepcional que se nos corte el derecho a algo voluntario”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Peluffo -quien además se desempeñó como profesor grado cuatro de pediatría en la Facultad de Medicina-, cree que la decisión del juez Alejandro Recarey de terminar con la vacunación contra el covid-19 en los niños menores de 13 es “preocupante”, porque puede afectar a “la confianza en las vacunas en general” de la población uruguaya. Peluffo además teme que los niños con comorbilidades transiten la enfermedad de manera grave si no están vacunados.

-¿Qué sensación tiene tras el fallo de Recarey?



-No quisiera referirme a una sensación personal, sí que tengo una preocupación como integrante del MSP por la medida que afecta a la vacunación, pero sobre todo por lo que esto pueda generar en las familias de los niños que ya se vacunaron y también en los que aún no lo han hecho.



-¿Qué cree que pase con los que sí se vacunaron?



-Es probable que no todos lean con detenimiento el fallo y simplemente se queden con que la vacuna que se administró puede traer algún problema, cuando técnicamente no es así. Somos todos, desde el MSP y las sociedades científicas, a todos los organismos que han sustentado la recomendación técnica, los que vamos a salir a aclarar en estos días estos asuntos y a apoyar para la vacunación de los menores de edad.

-¿Y con los que todavía no se han vacunado?



-Allí la preocupación está en que esto implique una pérdida de confianza en esta vacuna y también hacia las vacunas en general, más allá de las que sirven contra el covid.



-¿Esto mancha las buenas campañas de vacunación que ha llevado Uruguay históricamente?



-Mi reflexión es que la responsabilidad en la función pública que tiene la decisión de un funcionario a veces va más allá del hecho en sí, y eso sucede ahora. Porque lo más preocupante del fallo es el impacto negativo que esto pueda tener en una política pública que lleva más de 40 años en el Uruguay, ha salvado vidas y cuenta con la aprobación de los uruguayos que han luchado para que las vacunas sean un derecho. Cuando una decisión así afecta más de lo que pretende proteger es llamativo. Yo creo que los uruguayos no le cortamos el derecho a otros, y es algo excepcional que se nos corte un derecho a algo que es voluntario.

-¿Qué cree que pasará específicamente en la población de menores de 13 años a partir de ahora a nivel sanitario?



-Hay niños en esa franja etaria que tienen comorbilidades y eso los hace pasibles de cursar infecciones por covid-19 graves. En esos niños la vacunación no solamente es una medida prioritaria, sino que también podrían recibir dosis adicionales eventualmente y esta resolución los está afectando mucho. Esa para mí es la gran preocupación.



-¿Qué tipo de comorbilidades?



-Hay inmunodeprimidos, niños con cardiopatías congénitas, otros enfermos de cáncer, también con síndrome de Down y trasplantados. No estamos hablando de riesgos difusos si no de riesgos concretos, y allí es que está lo grave.



-¿Podrían aumentar los casos entre niños en las próximas semanas?



-Eso depende de cuánto tiempo dure esta medida y no se concrete la apelación, pero en este lapso debemos apelar a dar tranquilidad a la población. Con respecto a la circulación del virus entre ellos, gracias a que ya llevamos dadas más de 300.000 dosis pediátricas. Sabemos que podemos relativizar el impacto sobre los niños porque muchos ya están protegidos, o parcialmente protegidos.

-¿Los que tienen solamente una dosis van a poder darse la segunda?



-La idea es que puedan en la medida de que este fallo se revierta, pero por ahora no van a recibirla.



-Antes de aprobar la vacunación circuló un documento interno de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en el que no se recomendaba la vacunación a menores, ¿cree que esa discusión entre pares tuvo algún impacto en el fallo de ayer?



-El fallo va más por argumentos que tienen que ver con el contenido de las vacunas y creo que no específicamente por la participación de niños. Las discusiones que existen entre médicos y científicos, que se generan siempre, son válidas porque se dan en un ámbito de intercambio de teorías científicas y no abonan el terreno para teorías que son imposibles de demostrar. Además, hubo expertos que firmaron ese documento interno de la SUP y luego votaron de manera unánime la aprobación de la vacunación covid para niños en la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones.