Fondo Nacional de Recursos incorporó a su vademécum nuevos fármacos de alto costo

SALUD PÚBLICA

Autoridades del MSP informaron que ahora estará disponible el Ribociclib, para el tratamiento del Cáncer de Mama, el medicamento por el que más juicios de amparo se han venido realizando.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de esa cartera, José Luis Satdjian, publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter que se incorporaron dos fármacos de alto costo al Fondo Nacional de Recursos (FNR) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del Ministerio de Salud Pública (MSP): el Venetoclax, para el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica, y el Ribociclib, para el tratamiento del cáncer de mama.

Se incorporaron al @FNR_Uruguay y al FTN del @MSPUruguay dos fármacos de alto costo, los que hasta ahora dependían de juicios de amparo: Venetoclax para el tratamiento de la Leucemia Aguda Mieloblástica y el Ribociclib para el tratamiento del Cáncer de Mamá.@JoseSatdjian — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) September 20, 2022

Hasta ahora, a estos dos medicamentos solo se podía acceder a través de recursos de amparo presentados ante la Justicia, porque no las otorgaba el FNR ni integraba el FTM, lista de fármacos con la que los prestadores de salud configuran su propio vademécum.

Según Juan Ceretta, abogado que dirige el Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, esto es una "muy buena noticia", pero sostuvo que "son dos medicamentos que hace muchísimo tiempo deberían haber sido incluidos en el FTM".

"El Ribocitril, por ejemplo, es el medicamento por el que más reclamos hay desde hace varios años. De los juicios de amparo que hacemos en la Facultad (de Derecho), aproximadamente un 30% son por Ribocitril", indicó el docente.

Este fármaco, según Ceretta, tiene efectos "tremendamente beneficiosos" para el cáncer de mama, y asegura que no contar con él era "insostenible" y que se estaba "condenando a las mujeres a una atención de pésima calidad, sin contar con el fármaco más revolucionario que hay en los últimos tiempos para el cáncer de mama".

Por otro lado, considera que, si bien es para una enfermedad mucho menos prevalente como la leucemia aguda mieloblástica, el Venetoclax también es una muy buena noticia porque también ha requerido decenas de juicios de amparo.

El ministro Salinas también expresó vía Twitter que "se incorporan definitivamente al FTM" otros fármacos que ya suministraba el FNR por vías alternativas, que responden al tratamiento de las enfermedades de "Gaucher, Fabry y Hunter". "Son para enfermedades muy poco frecuentes, pero por las que también se han hecho amparos y son muy importantes porque les cambia la vida a los pacientes", señaló Ceretta.

Sin embargo, el docente enfatizó en que mientras no esté el protocolo de cobertura del FNR, donde se establezcan las causas de exclusión e inclusión, se deberán seguir haciendo juicios de amparo para conseguir los fármacos.

"Se anunció a los cuatro vientos el medicamento para la atrofia muscular espinal, en marzo, y todavía estamos esperando el protocolo, por lo tanto, se siguen haciendo juicios para conseguirlo", dijo.

Para que efectivamente esté disponible el fármaco, explicó Ceretta, resta saber "qué tan generosos van a ser para otorgarlo y para quiénes estarán disponibles, que depende de distintas variables, como si están en primera o segunda línea de tratamiento, entre otras".

