Equipos Consultores: 82% de los médicos está de acuerdo con la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pedido del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Equipos Consultores realizó una encuesta que revela que el 82% de los médicos está de acuerdo con la eutanasia. Esta arrojó exactamente el mismo resultado (82%) que la encuesta presentada en junio por Equipos en referencia a la opinión de los uruguayos.



Sí hubo diferencias con respecto a la interrupción de tratamientos que prolonguen el sufrimiento. Los médicos respondieron afirmativamente en el 75% y la población general en un 52%.



También hubo desacuerdo en prolongar la vida de forma artificial si no hay posibilidad de mejoría: médicos 91% y población general 69%. Sobre que la enfermedad evolucione de manera natural, es decir sin tratamiento, los médicos apoyaron la iniciativa en un 78% y la población en 70%.



En el informe también se observa que dos de cada tres profesionales tuvo en un período reciente de hasta dos años pacientes con enfermedades terminales y sufrimiento. La mayoría reconoció haber aplicado medicación para evitar el dolor, aunque pudo acelerar la muerte (62%) y haber interrumpido tratamientos que prolongaban innecesariamente el sufrimiento (52%).



La encuesta destaca que un 62% de profesionales considera aceptable la idea de "ayudar a morir" a un paciente terminal para evitar su sufrimiento.



La encuesta refleja también que quienes muestran menores niveles de aceptación de la eutanasia se vinculan a personas muy religiosas o quienes se identifican como cristianos no católicos, mayores de 55 años.



El Dr. Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del SMU, dijo que "los resultados de esta encuesta manifiestan una amplia aprobación por parte del colectivo médico de la eutanasia ante determinadas circunstancias".



Además dijo que la encuesta "muestra que la mayoría de médicos y médicas aprueban el suicidio medicamente asistido".



Preve agregó que los resultados de la encuesta "abren luz en el debate que el sindicato instaló dentro del colectivo".



"Ello, sumado al informe de aspectos bioéticos elaborados por la Comisión de Bioética y Derechos Humanos y entregados al Comité Ejecutivo, basados en los principios de autonomía y en la calidad de la vida hasta su final, con una semana destinada a la discusión en el congreso de los 100 años, configuran insumos importantes para definiciones políticas del colectivo médico de un debate social instalado sobre los derechos de las personas a definir libremente sobre el final de su vida", añadió.



La encuesta fue realizada telefónicamente entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2020 sobre una muestra representativa (417 casos efectivos) en un universo de profesionales médicos en actividad en todo el país, socios y no socios del SMU.