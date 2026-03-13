Empresa que se postuló a licitación de ASSE por logo y diseño presentó recurso de revocación de la adjudicación

Kabala Diseño Ltda, una de las empresas que se presentó a la licitación para la creación de un nuevo logo y diseño institucional de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la adjudicación a otra empresa, ID Media S.R.L., por $ 2.334.787, el equivalente a US$ 60.000.

A la licitación abreviada 202/2025 de ASSE se presentaron cinco empresas, con las siguientes ofertas, sin impuestos incluidos: Liderluk S.A. ($ 600.000), Kabala Diseño Ltda ($ 980.000), ID Media S.R.L. ($ 1.913.760), García Lorenzo y Losada Esteban Daniel ($ 2.950.000) y Plenapro S.R.L. ($ 3.200.000).

La contratación de ASSE buscaba desde cambiar el logotipo, la cartelería, el diseño institucional del prestador, que pasó a incorporar el lema “ASSE hace más”, lo que generó polémica por estas horas. En el análisis de las propuestas de ASSE, se disputaron la licitación citada solo entre ID Media S.R.L., García Lorenzo y Losada Esteban Daniel y Plenapro S.R.L..

La resolución de adjudicación, del 23 de diciembre pasado, puntualizó que la comisión de adjudicaciones de ASSE resolvió el 18 de noviembre “desestimar” la oferta de Kabala Diseño Ltda, por “no presentar la oferta técnica completa al momento de la apertura del llamado según lo establece el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares”.

No obstante, el caso no quedo allí. Pedro Butler, socio administrador de Kabala, presentó el 26 de enero un recurso de revocación contra dicha resolución, alegando de que presentó la propuesta técnica, en una segunda instancia, y una oferta aproximada al “50%” de la que ganó.

La comisión de adjudicaciones de ASSE, según consta en la resolución citada, planteó que al 3 de noviembre pasado, “todas” las firmas que se presentaron a la licitación presentaban “carencias formales”, por lo que se dio dos días más para subsanarlo.

En el escrito del recurso, al que accedió El País, Butler describe que la propuesta técnica “llevó mucho tiempo de trabajo y dedicación, aunque es cierto que por motivos que desconocemos no quedó subida el día que subimos todos los archivos en la plataforma de compras estatales”.

El titular de Kabala planteó que al notar dicha faltante “notificaron” la situación el 4 de noviembre, y “adjuntaron” dicho archivo. “Revisando los archivos existentes en la propuesta, vimos que falta un archivo que nosotros subimos, no sabemos si por un problema técnico algo del nombre del archivo, o algún tema por el que el archivo no está”, dijo Butler en un correo electrónico.

“En la propuesta detallada sobre el equipo y metodología, se hace mención a la misma, diciendo que estamos adjuntando la propuesta técnica y la misma no está presente, por lo cual lo estamos adjuntando aquí, y también lo subimos a la plataforma”, agregó el mensaje de Kabala, al que accedió El País.

También se aclaró que en el archivo enviado se podía constatar que la fecha de realización y edición, “comprobando” mediante la revisión del mismo que “no fue realizado, ni modificado con fecha posterior a cierre del llamado”, agregó el recurso presentado.

Tras advertir que no estaba la propuesta técnica sumada a la oferta, ASSE luego advirtió que a Kabala le faltaba un timbre correspondiente, que también fue incorporado luego del plazo original.

“La oferta presentada por nuestra empresa debió ser evaluada y considerada”, reclamó Butler en el recurso. “Es más, cabe destacar que nuestra propuesta está cotizada a un valor aproximado del 50% de la siguiente oferta $ 980.000 versus $ 1.913.760”, apuntó la firma.

“Si bien no se plantean en este recurso objeciones de calidad técnica con el siguiente oferente siendo un colega de la máxima calidad, enfatizamos en el hecho de que ofertó más del doble que nuestra propuesta, contando además con experiencia y capacidad técnica comparable. Que frente a esta situación la institución podría obtener un servicio de calidad y prestaciones equivalente ahorrando casi un millón de pesos”, añadió el recurso.

A juicio de Kabala, “aún en el caso de no tomar como válido el envío de la propuesta técnica, no es aceptable que la misma sea un requisito excluyente para participar”. Los factores que ASSE planteó en el pliego que iba a ponderar eran el precio (40%), la propuesta técnica (30%), antecedentes y equipo de trabajo (20%) y antiguedad de la empresa (10%).

Tras considerar que dicha exclusión fue “en forma ilegítima e injusta”, Kabala solicitó que se “revoque” la resolución del 23 de diciembre, y en su lugar sea "admitida y evaluada" su oferta. Y reclamó que en caso de existir una denegatoria expresa o tácita, “se eleve al Poder Ejecutivo para su resolución”.

El 27 de febrero, ASSE informó a los oferentes que se presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la licitación abreviada 202/2025, “generando efecto suspensivo sobre el mismo”, indicó un correo electrónico del prestador, al que accedió El País. A la fecha, no se notificó a las empresas una resolución del tema.