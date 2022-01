¿A qué se debe la fuerte baja que registraron los casos activos de coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El número total de casos activos de covid reportado este jueves por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) mostró que había 16.552 personas menos con coronavirus que el día anterior. Las cifras llamaron la atención y El País consultó al subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) José Luis Satdjian, quien explicó en base a datos del área de Epidemiología de la cartera, que esa baja de activos responde a los últimos cambios realizados en materia de hisopados y cuarentenas.



"El cambio en el número de recuperados se atribuye al cambio en los tiempos de aislamiento de todo caso positivo comunicados recientemente", indicó. A esto se suma, también, el "ajuste en los plazos para el criterio de recuperado desde el punto de vista epidemiológico aplicados al sistema debido a ese cambio".

De esta forma, lo que se hizo fue determinar dentro de los contagiados cuáles ya tenían las condiciones necesarias para ser dados de alta, siguiendo los nuevos criterios.



El martes de esta semana el ministerio dio a conocer un nuevo protocolo referido al testeo de los pacientes sospechosos de tener covid-19 y a los tiempos de aislamiento según su esquema de vacunas.

Nuevos criterios para los tiempos de aislamiento

Siete días:



Aquellas personas que, vacunadas con tres dosis y habiendo transcurrido más de siete días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sean o no sintomáticas.



Los vacunados con dos dosis, habiendo transcurrido menos de 180 días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19 y sean asintomáticas.



Diez días



Aquellas personas que, vacunadas con dos dosis y habiendo transcurrido menos de 180 días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19 y sean sintomáticas;



Los pacientes que no vacunados o vacunados con dos dosis y habiendo transcurrido más de 180 días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sean sintomáticas, obtengan resultado negativo de test de antígeno realizado al décimo día de diagnóstico de la enfermedad, y hayan permanecido las últimas setenta y dos horas sin fiebre ni síntomas respiratorios.



Las personas que no vacunadas o vacunadas con dos dosis y habiendo transcurrido más de 180 días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sean asintomáticos.



14 días



Aquellas personas que, no vacunadas o vacunadas con dos dosis y habiendo transcurrido más de 180 días desde la recepción de la última dosis, hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sean sintomáticas, no realicen el test de antígeno referido en el literal anterior y hayan cumplido las últimas 72 horas sin fiebre ni síntomas respiratorios.



21 días



En los casos de personas con inmunodepresión demostrada (inmunodeficiencia primaria o secundaria a enfermedades -VIH, linfopatías, etc- o a tratamientos -quimioterapia, inmunosupresores, corticoides en dosis moderadas) el plazo de aislamiento se podrá extender a veintiún días, de acuerdo a la indicación dispuesta por el médico tratante.



28 días



En el caso de los pacientes hospitalizados con cuadros severos o críticos, la extensión se podrá prolongar hasta los veintiocho días, de acuerdo a la indicación dispuesta por el médico tratante.