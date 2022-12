Daniel Salinas aseguró que hubo “un error de apreciación” por el decreto de cigarrillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, participó este miércoles del Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) donde se refirió al decreto de cigarrillos.

Salinas aseguró que hubo “un error de apreciación”, ya que se aprobó este decreto cuando él estaba en el exterior con el título para “combatir el contrabando”. Además, sostuvo que “al no pasar por la Comisión del Control de Tabaquismo generó que faltara un chequeo de cuáles son las mejores medidas para prevenir el contrabando”.



Por último, el jerarca destacó que “lo mejor que pudo pasar fue que la Justicia diera lugar al amparo y que el Poder Ejecutivo no recurrió”.

El decreto

En el pasado mes de setiembre, el gobierno lanzó un decreto para flexibilizar en parte la normativa sobre el tabaco, que habilitó la venta de cajillas blandas y la colocación de distintivos en los cigarrillos.



Sin embargo, en octubre, la Justicia decidió suspender la aplicación del decreto en respuesta a la acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), que alegó que el nuevo marco normativo vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.



Tras el fallo de la Justicia, el Poder Ejecutivo decidió no apelarlo. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en una rueda de prensa que se resolvió no apelar "porque hay paralelamente recursos que están corriendo presentados sobre este tema, y para no sumar una nueva instancia judicial, se va a esperar que los recursos se diluciden para tomar una definición".



Consultado respecto a si es una decisión política o administrativa, señaló que "tiene los dos componentes".



"Siempre las decisiones de un gobierno terminan siendo políticas (...) Pero acá hubo un respaldo jurídico", expresó y añadió que les "pareció con mucho sentido jurídico no superponer instancias judiciales"