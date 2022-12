Covid-19 en Uruguay está "totalmente bajo control", aseguró ministro Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, destacó que la situación del covid-19 en Uruguay está "totalmente bajo control", a pesar del aumento de casos registrado en las últimas semanas. La semana pasada hubo un incremento del 73%, con 2.645 nuevas infecciones del 4 al 10 de diciembre, de acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Tenemos el 1% de las camas ocupadas con o por covid, y eso nos habla de una circulación que si bien se ha incrementado en las últimas semanas está totalmente bajo control", subrayó Salinas en rueda de prensa consignada por VTV Noticias.



"Lo que importa no es la cantidad de casos sino la repercusión sobre el sistema sanitario, y las infecciones respiratorias agudas graves que puedan estar ocurriendo", agregó.

Salinas reiteró la recomendación a inmunizarse a quienes no hayan "culminado su esquema de tercera o cuarta dosis" de vacunación anticovid. Puntualizó que alrededor del 63% de los mayores de 18 años recibieron la tercera dosis y un 45% la cuarta dosis en la misma población.



"En las personas que no hayan completado el esquema sugerido por el ministerio, aprovechen a hacerlo ahora y no esperar al verano o nuevas indicaciones", enfatizó.



El secretario de Estado agregó que con respecto a la quinta dosis o de refuerzo se va a dar "oportunamente la fecha de comienzo para aquellas personas que habiendo tenido el esquema completo, y hayan pasado más de 180 días de su enfermedad, o de haber recibido la cuarta dosis puedan tener a disposición esta vacuna".