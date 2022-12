Aumento de casos de covid: el detrás del subregistro de infecciones y la suba de las consultas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hubo un momento de la pandemia que, ante síntomas respiratorios, la mutualista hacía un hisopado de covid-19. Pero esas épocas ya quedaron atrás. Ahora la medida queda a discreción del especialista y solo se hisopa en algunos casos. Por lo tanto expertos sostienen que existe un subregistro de las infecciones en el país, algo que días atrás fue negado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

María, por ejemplo, volvió de Miami, Estados Unidos, y comenzó con fiebre, mucho cansancio general y rinitis. Acudió a su mutualista y una doctora le indicó que por los síntomas era, seguramente, covid-19. Sin embargo, le dijo que no era necesario hisoparse aunque, si quería, podría hacerse un test de manera particular. Le recetó tomar paracetamol cada seis horas. Es una paciente de 39 años y sana.



En tanto, Juan -de 43 años y también sano- acudió el miércoles a un prestador privado por tener fiebre, dolor de cuerpo y tos leve. La doctora decidió no hisoparlo en ese momento. Le señaló que, si seguía con fiebre o si comenzaba a sentir dolor en el pecho o problemas para respirar en los días siguientes, se le iba a realizar el test de covid-19.

Los criterios para realizar hisopados y quedarse en cuarentena cambiaron en varias oportunidades desde marzo de 2020, pero se mantienen sin variaciones desde principios de 2022. Se pasó a un sistema con una reducción de días de cuarentena y menor cantidad de situaciones en las que se requería el hisopado, sobre todos en asintomáticos que tuvieron contacto con un positivo.



En este momento hay una suba de casos en los datos oficiales, que va en concordancia con lo que pasa en otros países de la región.



Dentro de América del Sur, Argentina es quien tuvo un mayor aumento en los últimos siete días. El país limítrofe marcó una suba de 279% en los contagios, con 12.609 nuevos infectados frente a las 3.323 anteriores. En Uruguay, los últimos datos oficiales de covid-19, del lunes, marcaron un incremento de 54,5% en las infecciones, con 1.527 nuevos contagios en los siete días anteriores a la publicación frente a los 988 de la semana que le antecede.

El incremento, como es de esperar, se hace notar en las mutualistas. En el prestador privado Casmu hubo un “aumento de las consultas por covid en las últimas dos semanas”, contó a El País la directora del sanatorio, Alejandra Paolino. La médica indicó que a fines de noviembre tenían unos 40 pacientes en seguimiento telefónico, cifra que “rápidamente subió a 80” y ahora está en 190.



A su vez, contó que el jueves “en particular hubo una suba de la demanda de consultas de pacientes respiratorios”. La directora de la mutualista aclaró que “aún no se puede saber cuántos son por coronavirus, porque hay hisopados pendientes”.



El covid-19 se diferencia de otros virus respiratorios por no ser estacional, como sí lo son el virus sincicial respiratorio y la influenza en los adultos. La ola de ómicron se vivió en el último verano, lo que muestra que no es propio del invierno sino que se rige más por sus características biológicas, recordó a El País el director de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pasteur, Julio Pontet.



Por su parte, Paolino señaló que ya en el último pico no se hisopaba a todas las personas, y que en “ninguna (otra) infección respiratoria se le busca el agente etiológico”, es decir, la entidad que causó la enfermedad. Y añadió: “Se hizo con el covid porque era una pandemia y por la mortalidad que se veía en Europa” al principio.

Venta de tapabocas en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

A todos

Los testeos masivos quedaron en el pasado, y ya no existen los rastreos de los contactos de los pacientes positivos. Ante esta situación, el integrante del departamento de bacteriología y virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Santiago Mirazo, explicó a El País que hay un “elevadísimo subregistro”. La estimación en término medio es que una de cada cinco infecciones es la que se computa en los datos oficiales, contó.



En función de esa situación -continuó- no tiene sentido contabilizar el número de casos positivos, dato que “no se puede tomar como dato real o fiable”. Antes se utilizaba para “predecir cuál iba a ser el incremento de internaciones en el CTI”, recordó, pero ahora, al hisoparse tan poco y no generarse tantos contagios graves por la campaña de vacunación, no tiene sentido.

Al respecto, señaló que algo a observar es el porcentaje de camas de CTI que se ocupan por la enfermedad. Y es que, “si esa curva se mantiene estable”, es buena señal. “Pero, si empieza a aumentar, es un indicio de que hay una circulación (del virus) más activa”, señaló Mirazo.



También sostuvo que se debe mirar la cantidad de fallecimientos por coronavirus.



Mirazo aclaró que un incremento de los casos de covid no va a repercutir en igual medida en los ingresos al CTI que antes, justamente por la vacunación. No obstante, sí va a haber un impacto en “algunas poblaciones puntuales, como las personas añosas y con comorbilidades”, señaló.



Los CTI son lugares donde no hay un subregistro, ya que a toda la población se le realiza un test rápido de coronavirus. En el Hospital Pasteur ayer había unos 20 pacientes infectados, lo que significó un “leve aumento” con respecto a días anteriores, pero no se marcó un “cambio significativo en relación a los últimos seis meses”, informó Pontet.