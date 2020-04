Coronavirus: Pedro Bordaberry recibió el alta y envió un mensaje de aliento a los infectados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pedro Bordaberry recibió el alta médica tras haber sido uno de los 350 casos positivos de coronavirus en nuestro país. A través de redes sociales, el exsenador anunció su recuperación y envió un mensaje de aliento para el resto de los infectados.

"Hoy me dieron el alta del COVID-19. Crucé el río gracias a Dios. Mi recuerdo para los dos que no pudieron hacerlo y sus familias y mi aliento y rezos para los que la están peleando. ¡Salimos Juntos! Gracias personal Sanitario", señaló.

El pasado 15 de marzo, a través de un video, el propio Bordaberry confirmó que tenía coronavirus. "Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso", explicó.

Luego contó a El País y en primera persona, cómo estaba viviendo el proceso tras dar positivo. "Los orientales somos solidarios y es en estas circunstancias que aflora lo mejor de nosotros. Es en los momentos duros que sale de adentro todo lo bueno que tenemos. Así ha sido siempre y vuelve a serlo ahora", contó.



El 18 de marzo, Bordaberry fue dado de alta del sanatorio para continuar la recuperación en su domicilio. Hoy confirmó que ya tiene el alta médica.