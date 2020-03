Pedro Bordaberry dio positivo y anunció que tiene coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exsenador colorado Pedro Bordaberry confirmó a través de un video que dio positivo al examen de coronavirus que le realizaron. "No estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento así que no sé, se dio", indicó.

"Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso", expresó.

Bordaberry indicó que se siente bien y agradeció a los médicos que los trataron ya que "antes pensaban que podía ser dengue". "He estado encerrado desde que sentí los síntomas, desde el martes, sin ver a nadie, así que traté de cuidarme en eso con cero contacto", informó.



"Restringí al mínimo las personas que frecuenté así que espero no haber contagiado a nadie", indicó y agradeció nuevamente el esfuerzo de los médicos que lo atendieron incluso bajo el riesgo de contagio.



"De esto se sale y siempre hay un mañana", expresó y alentó a seguir las medidas indicadas por el gobierno.