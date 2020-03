Bordaberry fue dado de alta del sanatorio y continuará la recuperación en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me acaban de comunicar que dejo el sanatorio y sigo la recuperación en mi casa; a partir de mañana 14 días y pronto", comunicó el exsenador Pedro Bordaberry a través de su cuenta de Twitter este miércoles.

me acaban de comunicar que dejo el Sanatorio y sigo la recuperación en mi casa; a partir de mañana 14 días y pronto; gracias a los Dres. Facal y Layerle, y a las cracks de las enfermeras del 2o piso del Hospital Británico; gracias a los médicos y enfermeros uruguayos, se puede! — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) March 18, 2020

Fue él mismo quien realizó un video donde cuenta que contrajo el nuevo coronavirus llamado COVID-19. "No estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento así que no sé, se dio", indicó.



"Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso", agregó.



Luego, en un segundo video que se difundió ayer martes aclaró que no se encontraba en el CTI. "Estoy lo más bien atendido por los médicos, me vengo recuperando, cumpliendo todos los ​pasos y los protocolos que se establecieron", aseguró.