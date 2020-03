Bordaberry actualizó su estado de salud y dijo que no está en CTI: "Yo estoy lo más bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exsenador colorado Pedro Bordaberry realizó un video en el que realizó una actualización de su estado de salud, tras anunciar en la noche del domingo que había dado positivo en el test de coronavirus.

"No estoy en el CTI, estoy lo más bien atendido por los médicos, me vengo recuperando, cumpliendo todos los ​pasos y los protocolos que se establecieron", aseguró Bordaberry.

El exsenador explicó que realizó el video con el fin de desmentir trascendidos que indicaban que se encontraba internado en cuidados intensivos.

"No se olviden de lavarse las manos, no salgan de casa si no es imprescindible, mucha agua y jabón, mantengan un metro de distancia", recordó Bordaberry en referencia a las medidas de higiene difundidas por el gobierno para evitar el contagio. "Yo estoy lo más bien", reiteró.

Bordaberry es una de las 29 personas que están actualmente contagiadas con la cepa COVID-19 del coronavirus. La gran mayoría, según lo anunciado ayer por el ministro de Salud Daniel Salinas, se encuentran en sus casas realizando la cuarentena obligatoria.