Coordinador de contingencia de COVID-19 Médica Uruguaya: "El brote está bajo control"

Henry Albornoz, profesor adjunto de la cátedra de Enfermedades Infecciosas y coordinador del comité de contingencia de COVID-19 de la mutualista Médica Uruguaya, consideró que "el brote está bajo control", si bien se trató de "un fenómeno explosivo" y "silencioso".

"Nosotros detectamos un caso y cuando fuimos para atrás en realidad había ocurrido un fenómeno de transmisión que había afectado ya a por lo menos, en ese momento, 35 o 40 personas", expresó en diálogo con Informativo Sarandí.

El coordinador del comité indicó que actualmente se han realizado más de mil tests y que se detectaron en total 44 casos que son parte del brote. De esos 21 son funcionarios, 15 son pacientes y cinco son acompañantes o familiares.

"Lo que nos va quedando estudiar son eventualmente los contactos de los casos nuevos que vayan apareciendo", indicó Albornoz y explicó que actualmente hubo una disminución de contagios.



Consultado sobre si se detectaron deficiencias en los protocolos que pudieran explicar el inicio del brote, dijo: "Fallas así no encontramos", respondió y aseguró que todos los médicos usan su correspondiente tapabocas.



Sin embargo explicó que hay áreas, como por ejemplo el comedor, en la que se aglomeran muchas personas y que además implica que no se pueda usar el tapabocas.



Por otra parte indicó que no se sabe con exactitud cuál sería el "caso cero". "Lo que nosotros pensamos que era el primer caso, al análisis que estamos haciendo hoy nos va quedando claro que probablemente no fuera el caso índice", dijo.