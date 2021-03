¿Por qué continúan abiertos los shoppings, bares y comercios? Esto argumenta el MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Miguel Asqueta, detalló los argumentos que maneja la cartera y que le trasladó al presidente Luis Lacalle Pou para mantener abiertos los shoppings, bares y comercios pese al aumento exponencial de casos de coronavirus.

"Cuando nos dicen, ¿por qué quedaron abiertos? Porque hasta ahora cumpliendo protocolos han tenido muy buena respuesta. Hay que cumplir protocolos y quien no cumple deberá ser sancionado", indicó Asqueta en Subrayado (Canal 10).

El pasado martes, el mandatario informó una serie de medidas para intentar reducir la movilidad apelando nuevamente a la libertad responsable de las personas. Lacalle Pou anunció la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de la educación hasta culminada la Semana Santa. Además, señaló que deben permanecer cerrados clubes y gimnasios hasta el 12 de abril y no se podrán hacer espectáculos públicos hasta la misma fecha. En cuanto a los restaurantes y bares, deben cerrar a la medianoche. También anunció el cierre de oficinas públicas, salvo servicios imprescindibles, y el cobro de un tributo por dos meses a los funcionarios públicos que ganen más de $ 120.000 nominales.

"Tu puedes ir a un bar, como se habla tanto en estos días, pero tienes que tratar de ir en tu burbuja. No que se junten cuatro amigos. Podés ir con tu burbuja y adentro se deben cumplir los protocolos", explicó Asqueta.

En cuanto a los shoppings y comercios, el director general de Salud remarcó que a diferencia de lo que puede ocurrir en oficinas o lugares de trabajo, estos son espacios de rotación.



"No ha habido brotes importantes ni en una zapatería ni en una casa de ropa. No ha habido por dos motivos fundamentales: se cumplen los protocolos y se respetan los aforos", puntualizó.



"Estos temas tienen su técnica y por eso asesoramos el presidente y él toma estas medidas porque puede seguir la economía con estas tareas que no generan tantos brotes", añadió Asqueta que remarcó que "sí hay que tratar de disminuir la movilidad".



El miércoles, los shoppings anunciaron la reducción de dos horas de su horario de atención al público por la situación sanitaria que atraviesa el país.



"Si algo no es esencial, no salgas a hacerlo. Estamos hablando de tres semanas, cuatro semanas. No es el 'quedate en casa' del año pasado. Es un 'movámonos en burbuja', sigamos haciendo las actividades laborales imprescindibles", sumó.