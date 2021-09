Cohen dijo que brote en Hospital de Clínicas es una "advertencia importante" e hizo un pedido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Henry Cohen, reconocido gastroenterólogo uruguayo y excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), destacó este viernes que la noticia de un brote en el Hospital de Clínicas, que "seguramente" sea de la variante Delta de COVID-19, es una "advertencia importante".

En diálogo con Buscadores (VTV), Cohen indicó que esta, "obviamente, no es una buena noticia para Uruguay" y envió un mensaje a la población: "La única manera que tenemos para enfrentar la situación hasta el día de hoy es recordar todo el tiempo lo mismo: por favor, vacúnense".

"Los que todavía no se dieron ninguna, dense la primera. A los que tienen la posibilidad de darse la tercera dosis -por ahora los que recibieron Sinovac y el Ministerio anunció esta semana que los mayores de 60 años que recibieron Pfizer también van a poder dárselas a partir del sexto mes después de la segunda dosis- los invitamos también a hacerlo", subrayó el experto.



De acuerdo a la app Coronavirus UY, 76,3% de la población recibió la primera dosis, 71,6% la segunda y 18,7% dosis de refuerzo.



"Mientras tanto, les pedimos por favor que mantengan las medidas no farmacológicas que son profundamente conocidas por todos los uruguayos", dijo, y resaltó que con las cifras actuales no significa que se tenga "asegurado que esto va a seguir para siempre".



En esa línea, puntualizó: "Esto que nos está pasando hoy es una advertencia importante, pero confiamos mucho de que si Uruguay consiguió esto fue gracias a la ciudadanía, a que las autoridades hicieron todo lo posible por conseguir las vacunas; que las vacunas que se consiguieron en Uruguay fueron de muy buena calidad, y sobre todo que los uruguayos fueron masivamente a vacunarse".



El lunes, Cohen había destacado: "Sabemos que en la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", en referencia a la apertura progresiva de fronteras que anunció el gobierno para el mes de setiembre y noviembre.



El excoordinador del GACH Rafael Radi había señalado el miércoles que posiblemente el coronavirus “cohabite” con nuestra sociedad y con el resto del mundo hasta el año 2024.