MSP constató brote de COVID-19 en Hospital de Clínicas; un caso detectado es de variante Delta 

En los últimos días, un paciente positivo de COVID-19 internado en el Hospital de Clínicas contagió a seis personas, según supo El País a través de fuentes del centro hospitalario. Entre los contagiados se encuentran otros pacientes y funcionarios del hospital.

Según constató este viernes el Ministerio de Salud Pública, "en uno de los casos se reporta de forma preliminar la variante Delta". Además agregó a través de su cuenta de Twitter, que todas las personas están con "síntomas leves", aisladas y con "vigilancia de forma conjunta".



COMUNICADO/ Se ha constatado un brote de Covid-19 en una institución hospitalaria universitaria. En uno de los casos se reporta de forma preliminar la variante Delta. Todas las personas tienen síntomas leves, están aisladas y se está haciendo la vigilancia de forma conjunta. pic.twitter.com/qfkjS8G1hg — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) September 10, 2021

Lo “llamativo”, para los médicos e infectólogos del lugar, según una de las fuentes consultadas, es “lo transmisible que ha sido el caso desde lo epidemiológico”. Esto tiene que ver con que a pesar de que un brote de siete personas no es demasiado grande, “tampoco es despreciable teniendo en cuenta que ocurrió dentro de un hospital”, según indicó la fuente.



Es “probable” que el brote se haya originado a partir de un caso de COVID infectado con la variante Delta, según indicaron fuentes médicas del Hospital de Clínicas. La sospecha surge a raíz de que el personal de salud que se contagió del paciente está vacunado con Pfizer y, durante el contacto con este utilizaron tapaboca. En este sentido, es sabido que la variante Delta es más transmisible que la forma original del virus y que la variante de Manaos que circula en Uruguay.

“Habiendo tenido una circulación de P1 hace no mucho tiempo, lo esperable es que los nuevos eventos de este tipo sean por otras variantes del virus y no es muy probable que siga habiendo olas de circulación de la misma variante que ya estuvo presente”, explicó la fuente.



Hasta el momento, la variante Delta no circula de forma comunitaria en Uruguay, a pesar de que sí se han detectado casos. En todas las oportunidades se trató de personas que retornaron del exterior y resultaron positivas al ingreso, o contactos intrafamiliares de estos.

La semana pasada el encargado del laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola, dijo que el riesgo de que circule la variante Delta es “cercano” y “más tarde o más temprano va a impactar en la dinámica epidemiológica” del país una vez que se vuelva predominante. “Estamos viviendo un experimento a nivel poblacional en tiempo real de ver qué sucede si se da una entrada masiva de Delta”, explicó.



Aunque hasta el momento no se confirmó que el brote en el Hospital de Clínicas sea a causa de la variante india, según supo El País, las muestras realizadas a los positivos se van a secuenciar en los próximos días en el propio laboratorio del Clínicas y no en el Instituto Pasteur, como se hace con los casos sospechosos de Delta.

En el último reporte realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia de SARS-CoV-2, se comunicó que la variante fue detectada en más de 150 muestras de un total de 300 analizada. No se conoce la distribución de estos por departamento.



Apertura de fronteras.

El 1 de setiembre Uruguay abrió sus fronteras a extranjeros propietarios de inmuebles y, según lo anunciado por el presidente Lacalle Pou, el próximo 1 de noviembre las fronteras estarán abiertas para todos los extranjeros vacunados.



Los científicos no están seguros de cuán grave será el impacto epidemiológico de la medida, aunque admiten que es posible que aumenten los contagios y haya una mayor circulación de variantes de COVID-19. “Nosotros observamos la entrada de la variante Delta de forma masiva durante las vacaciones de julio. Ahora, cuando se abra todo totalmente, vamos a tener un efecto multiplicado seguramente”, explicó Iraola.