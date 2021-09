"En la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", dijo Henry Cohen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es cierto que ha habido un mínimo aumento de casos en los últimos días, pero también hay que decir que llevamos cuatro días sin fallecidos en Uruguay, lo cual es algo muy satisfactorio. Pero sabemos que en la medida que hacemos aperturas puede haber más casos", destacó este lunes en rueda de prensa Henry Cohen, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), en un contexto de apertura progresiva de fronteras y de eventos sociales a nivel nacional.

"Si bien estamos liberalizando progresivamente con reaperturas de muchas actividades, todavía no estamos en una situación igual a la previa. Esta nueva normalidad es la que tenemos que vivir", destacó.

Minutos antes, en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) fue consultado sobre si se activó el "teléfono rojo" previsto tras el cierre formal del GACH meses atrás. "Nos han llamado, sí. Personalmente, y más allá del GACH, cada vez que me llame un gobierno democrático del Uruguay me va a tener, como me ha tenido en el pasado", respondió el experto, que agregó: "Es de pública notoriedad que he estado dando una mano con el tema vacunas".



"Es humanamente inevitable seguir vinculado al tema. Cada tarde nos compartimos los números con (Rafael) Radi y (Fernando) Paganini, y hacemos los comentarios del caso. Somos amigos, nos encontramos para comer", dijo Cohen.



Consultado sobre la situación actual, el científico destacó: "Estamos bien, con un porcentaje de uruguayos vacunados muy importante con las dos dosis, y con un programa de tercera dosis de refuerzo que está avanzando bien, lo cual nos permite ser optimistas".



"No es un momento casual, sino que se llegó gracias al 70 y pico por ciento de vacunados", dijo, aunque llamó a "seguir cuidándonos".