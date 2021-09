Rafael Radi: la erradicación del COVID-19 "no va a ocurrir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mismo día en el que Uruguay aprobó una tercera dosis de refuerzo para los vacunados inicialmente con las dosis de Pfizer o AstraZeneca con el objetivo de fortalecer la inmunidad colectiva de cara a las reaperturas, el excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, participó de un conversatorio virtual en el que dijo que posiblemente el virus “cohabite” con nuestra sociedad y con el resto del mundo hasta el año 2024.

Con una situación epidemiológica controlada y un proceso de inmunización avanzado, la gran pregunta es cuándo y cómo se termina la pandemia del COVID-19. Según Radi, “predecir la trayectoria del virus es algo que no tiene una respuesta única” y “hay una parte incontrolable” que refiere al comportamiento de la enfermedad en los próximos meses y años.

“Estamos en pandemia, pero la pandemia hoy es como un mosaico en varios niveles. Están las situaciones epidemiológicas, donde Uruguay está en una etapa de control relativo pero hay otras zonas del mundo y de la región que no lo están. Y también está la aparición de variantes y el nivel de inmunidad de la población” expresó Radi y mencionó que eso “genera una variabilidad de situaciones a lo largo y ancho del planeta”.

En el marco de un seminario organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, el excoordinador del GACH se refirió a la situación de la pospandemia haciendo referencia a que la cohabitación con el virus “parece el escenario más probable para los próximos años”. En este sentido, Radi dijo que posiblemente sea “hasta el año 2024”, tras mencionar que la erradicación total “no va a ocurrir”.



El experto señaló: “Prácticamente estamos todos de acuerdo en que no va a ocurrir porque es llevar el virus a cero casos y que este desaparezca. Tampoco la eliminación, porque aunque puede haber momentos transitorios, se trata de un esfuerzo que desde el punto de vista biológico en el corto plazo es muy difícil conseguir”.

A partir de esa cohabitación con el COVID-19, el científico hizo referencia a que hay un “momento determinado” en el que la pandemia se podría transformar en una endemia, donde ya no se produzcan fallecimientos y el riesgo general baje.



“Eso va a depender de cómo avance la inmunización a nivel global y cómo se logre una circulación sin picos de casos”, reflexionó Radi.

Reaperturas.

Con respecto a las medidas de reapertura que el gobierno uruguayo efectivizó en las últimas semanas, el experto mencionó que es importante no descuidar las medidas no farmacológicas (uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social).



“Si tenés aperturas y a la vez una disminución de las medidas no farmacológicas son dos vectores que apuntan hacia el mismo lado y, por lo tanto, un efecto eventual de un aumento de los contagios no se sabrá a qué se debe. Hay que ir haciendo las aperturas de forma progresiva, pero todavía va a haber que mantener las medidas no farmacológicas, sobre todo en los espacios cerrados, porque los abiertos nos dan más chances”, explicó.

Según Radi, a nivel mundial la masividad “es algo sobre lo que hay que repensar” y ese tipo de situaciones a las que concurren muchas personas “probablemente no” vuelvan a darse como antes.