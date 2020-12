Científicos alertan que pese a las medidas contra el coronavirus, "no se mueve la aguja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 18 de diciembre, dos semanas y media después de que el gobierno anunciara las nuevas medidas para enfrentar al COVID-19, habrá una evaluación de impacto. Mientras, los científicos ven con preocupación que, “para la magnitud del problema, no se está logrando mover la aguja”.

Así lo entiende Matías Arim, uno de los pocos especializados en el país en dinámicas de población. “Todos los indicadores que miramos dan mal y, para peor, no vemos un cambio en el comportamiento de la gente”.



Ayer, en una de las tantas reuniones virtuales que los científicos que asesoran al gobierno tienen por las redes, el matemático Fernando Paganini presentó en la interna un reporte de la estatal Antel que evidencia que, en siete días de medidas, la movilidad apenas se redujo.



Ese informe, que hasta el momento la empresa pública no quiso compartir pese a que no se identifican datos personales, va en la misma línea que los datos públicos de las compañías Google y Apple medidos por la georreferenciación y el inicio de sesión desde teléfonos inteligentes: desde el 1° de diciembre la movilidad asociada al lugar de trabajo se redujo 4% en su pico máximo y, en promedio, estuvo igual que las últimas semanas de noviembre.

La Intendencia de Montevideo también compartió ayer datos sobre la movilidad en la capital: “el volumen del tránsito en la ciudad llegó al 98,6% el pasado lunes 7 de diciembre”. En este sentido, reza la información oficial, la movilidad en la capital “se mantiene estable durante toda la semana hábil, no registrándose bajas notorias a pesar de las nuevas medidas dispuestas y recomendadas por el gobierno nacional”.

Los científicos que asesoran al gobierno tienen claro que aún “pasó poco tiempo”, pero también entienden que “si se aconseja el teletrabajo para privados y se impone en públicos, debería traducirse en una baja de la movilidad ciudadana” que sea significativa.



La buena noticia de que la población está usando en mayor medida la aplicación CoronavirusUY (van 730.000 descargas y unas 465.000 activaciones de la alerta de exposición), no condice con la cifra de alertas por haber estado cerca de un COVID-19 positivo: solo 240 recibieron ese aviso alguna vez.