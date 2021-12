El 55% de los casos por variante Delta de COVID-19 tenía dos dosis de la vacuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando ingresó la variante Delta del COVID-19 a Uruguay en julio, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas dijo en conferencia de prensa que esa nueva versión del virus sería una “epidemia de los no vacunados” en referencia a que la cepa ataca principalmente a los que no se han inmunizado. Sin embargo, el 55% de los casos -hasta el mes de octubre- afectaron a personas con el esquema inicial de vacunación completo, según una respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) a un pedido de acceso a la información pública que hizo El País.

Hasta el 18 de octubre se registraron 625 casos de la variante Delta y, de estos, 345 habían recibido las dos dosis iniciales de la vacuna contra el coronavirus y transitado los 14 días posteriores necesarios para completar la inmunización.

A pesar de que más de la mitad de los positivos con Delta a ese momento contaban con las dosis, hay algunas observaciones relevantes que hacer al respecto. Uruguay administró más de cinco millones de dosis y la población que recibió el esquema inicial es superior al 75%. Por lo tanto es “esperable” que buena parte de los infectados con Delta estén vacunados “porque las vacunas no tienen una efectividad del 100%”, según indicó a El País la infectóloga Susana Cabrera.



“El dato corrobora la eficacia relativa que tienen las vacunas que se desarrollaron contra el COVID-19 que no es la que buscábamos para conseguir la inmunidad de rebaño inicialmente. Básicamente, esto tira por tierra aquella aspiración de cortar la circulación del virus vacunando y esto con la aparición de nuevas variantes es todavía peor”, sostuvo Cabrera.



Durante octubre -mes al que refieren los datos- Delta se volvió dominante en Uruguay y El País informó en ese momento que el 100% de los casos se debían a esa cepa.



El comportamiento de las variantes del virus en Uruguay durante 2021 se explica, principalmente, por una transición de la P1 a la Delta. Durante mayo, junio y julio, la cepa proveniente de Brasil causó casi todos los casos de COVID-19; pero a partir de su ingreso, la variante encontrada por primera vez en India fue haciéndose dominante hasta su consolidación en octubre.



El descenso de la presencia de P1 tiene que ver con la virulencia de la Delta, que es tres veces más contagiosa. En este sentido, esa “competencia” entre las variantes hizo que la de India domine todos los casos de COVID-19 en Uruguay y, eventualmente, el ingreso de Ómicron, podría desplazar a Delta.



Según Cabrera, la llegada de la variante Ómicron -que ya se encontró en Argentina y Brasil y es más transmisible que la Delta- es “inevitable” y si bien no se sabe con exactitud qué respuestas darán las vacunas que se utilizaron en Uruguay contra ella, sí es probable que “la proporción de vacunados infectados sea mayor que con Delta”. Esto, debido a que Ómicron presenta cinco veces más mutaciones que la variante india. Cabrera subrayó: “Lo que puede ayudar es lograr un aumento en la cobertura de las terceras dosis de refuerzo”.



“En cualquier escenario, tener tres dosis será mejor que dos: eso es lo importante ahora”, dijo a El País el catedrático en Infectología y asesor del MSP, Julio Medina la semana pasada con respecto al arribo de Ómicron. El científico subrayó que “los datos primarios orientan a que Ómicron es capaz de reinfectar mas” y, en la misma línea que Cabrera, afirmó que “la prioridad en Uruguay debe ser aumentar las terceras dosis”.

Más jóvenes

Aunque es claro que las vacunas contra el COVID-19 no evitan la infección al 100%, sí es cierto que los casos graves y las muertes han descendido de forma significativa desde que Uruguay logró una cobertura como la actual. En este momento de la pandemia es frecuente que haya días en los que no se producen muertes a causa del virus y la ocupación de los centros de terapia intensiva es casi nula para los pacientes con Covid.



Sin embargo, con el avance de la vacunación hubo un fenómeno etario en Uruguay: el aumento de los jóvenes infectados. A la misma fecha de octubre en la que el 55% de los contagiados con Delta contaban con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, el promedio de edad de los infectados por la variante era 35 años.



“Es un poco bajo como promedio”, indicó Cabrera. “La edad que más se contagia ahora está dependiendo fundamentalmente de los no vacunados y de quienes tienen mayor actividad social”, explicó la infectóloga y agregó que a partir de esto “es que en los últimos meses los niños pesan cada vez más” en los casos diarios. Con respecto a Delta, el promedio de edad de los infectados no se debe a que “ataque a los niños particularmente”, sino al hecho de que no estén vacunados.