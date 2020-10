Autoexamen, un aliado para detectar el cáncer de mama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un bulto en el seno izquierdo fue lo que prendió las alamas de la experta en Marketing e influencer, Eugenia Noya. Hace dos años, mientras realizaba su autoexamen mensual, detectó esa anomalía en su cuerpo que resultó ser un tumor maligno en rápido crecimiento.

No tenía ningún factor de prevalencia para desarrollar cáncer de mama: carecía de antecedentes genéticos, no fumaba, tenía un estilo de vida sano y activo. No obstante, tras consultas con especialistas y varios estudios, se recomendó una vasectomía radical para evitar cualquier peligro y erradicar toda célula cancerosa de la mama. En setiembre de 2018, se realizó esa intervención quirúrgica a la que le siguieron sesiones de quimioterapias y controles periódicos.



Hoy “tiene el alta”. Su historia se visibilizó desde el inicio en sus redes sociales convirtiéndose en un ejemplo de superación, una guía para quienes cursan la enfermedad y una imagen de concientización.

Eugenia Noya.

Y es que es una de las principales causas de muertes de mujeres en nuestro país. En concreto, cada día se detectan cinco casos de cáncer de mama en Uruguay y una de cada diez mujeres podría desarrollar esta enfermedad.



Con el fin de generar conciencia sobre esta realidad y abogar por la prevención temprana, Farmashop lanzó una app web con el apoyo de la Comisión contra el Cáncer que aporta en este punto.



“El objetivo es brindar más información a la población en general sobre la prevención del cáncer de mama justo en este mes de concientización del cáncer de mama”, aseguró el gerente de Marketing de Farmashop, Juan Teba.

Para alcanzar su objetivo, idearon una aplicación a la que se ingresa por el sitio web ENUNTOQUETEAYUDAS.com.uy y que permite en tres simples pasos conocer las señales de alerta para hacer la consulta oportuna a un médico. De forma lúdica y práctica, el usuario puede informarse sobre hábitos saludables para prevenir la enfermedad, analizar posibles síntomas o cambios en las mamas y emular los movimientos que debería realizar para chequearse.

“El autoexamen es algo que deberían hacer las mujeres mensualmente. Es algo que no lleva mucho tiempo, es sencillo de realizar y se puede hacer desde la comodidad de tu hogar. La app de Farmashop muestra las técnicas para hacerlo, de forma fácil, intuitiva”, opinó Noya.



Reforzó su importancia: “Conocerse es lo primero, no hay que tener un tabú sobre el tema. Y ante cualquier duda con un profesional para hacerse estudios complementarios”.

Un recordatorio en el bolsillo

El hecho de idear precisamente una app para esta campaña no es casualidad. “Es llevar al bolsillo de cada uno un recordatorio de que es algo que deberíamos hacer una vez al mes por lo menos”, remarcó Teba.



Se buscó que la misma fuera fácil de usar para que cualquier persona pueda utilizarla sin importar su franja etaria. A la app se puede ingresar tanto desde la pc como del celular, se puede compartir con familia y amigos de forma muy sencillo, detalló el gerente de Marketing.



Estas características la convierten en una herramienta ideal para generar conversaciones sobre el tema entre padres e hijas preadolescentes o adolescentes, puntualizó Noya. “Funciona como una excusa para hablar sobre la prevención con las generaciones más jóvenes, enseñarles a hacer el autoexamen. Es sencilla, fácil de usar, y eso permite traer el tema a la mesa”, aseguró.

Teba se manifestó satisfecho con el resultado logrado. “Estamos súper orgullosos de lanzar esta campaña, que luego presentamos a la Comisión contra el Cáncer porque sin su apoyo no lo hubiésemos podido hacer. Todo la información está avalada por ellos”, precisó.



En este punto, el presidente de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, Robinson Rodríguez, remarcó el valor de que organizaciones públicas y privadas se sumen a esta campaña de concientización y aporten para la prevención temprana de la enfermedad.

“Esta app de Farmashop es muy importante porque mantiene a la mujer activa, la alienta a conocer sus mamas para que ante el más mínimo cambio pueda hacer una consulta a un especialista”, sostuvo.



Rodríguez opinó que la población uruguaya es informada al respecto y que las cifras de éxito para combatir la enfermedad (ronda el 80%) son cada vez más prometedoras en gran medida por su proactividad: “Vemos que cada vez más la mujer no tiene temor al cáncer y se autoconoce, consulta y solicita estudios tales como la mamografía. Es muy importante difundir este tipo de campañas, es un derecho que tiene la mujer, es un derecho que tiene que ver con la salud y no tiene precio”.