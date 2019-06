ASSE investiga sobregasto en Hospital de Treinta y Tres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió realizar una investigación administrativa en el Hospital de Treinta y Tres tras detectar que el centro de salud “superó ampliamente” los gastos de funcionamiento que tenía destinados para estudios y traslados de pacientes o para la compra de determinados insumos, entre otros.

Según denunciaron tres funcionarios del centro de salud a El País, el hospital mantiene hoy una “deuda” con la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett) tras un acuerdo de complementación firmado en 2016 que aseguran era deficitario. También cuestionan el convenio con el Instituto Asistencial Colectivo de ese departamento y denuncian irregularidades en la contratación de especialistas por Comisión de Apoyo (tercerizaciones).

En 2016 el hospital firmó un acuerdo de complementación con Comett que fue extendido en 2018, según informó El Observador, por el cual la mutualista proporcionaba anestesistas, ginecólogos, pediatras, cardiología para policlínica y traslados de adultos.

El presidente de la Agremiación de Médicos de Treinta y Tres, Marco Suárez, contó a El País que ASSE tiene hoy una deuda con Comett porque “le compra mucho recursos a tal punto que la deuda que Comett tenía con ASSE (en 2016), la tiene ahora ASSE con Comett”.

Suárez dijo que en 2016, la privada “no tenía nada para brindar” y que es recién en 2018 cuando aparece en escena Casa de Galicia que comienza a vender servicios de psiquiatría o pediatría, entre otros.

El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, negó ayer a El País que la mutualista haya absorbido a Comett como señalan los funcionarios. Sin embargo, la situación había sido advertida por el entonces director del hospital Mario Motta que renunció a su cargo en 2016 cuando se enteró que la administración había firmado el convenio con la mutualista.

En diálogo con El País, Motta señaló que en el acuerdo, ASSE debía pagar cuatro o cinco veces más por una intervención quirúrgica a que si la adquiría en otro centro.

“Entendía que no era conveniente para el Hospital de Treinta y Tres, entendía que las pautas no eran favorables en ese momento para lo que era el hospital, pero entendí que no era así y di un paso al costado”, comentó. Añadió que “los valores hora de precio fijados eran bastantes elevados y tampoco el prestador los podía cumplir porque no tenía cantidad suficiente de horas de especialistas para cumplirlo”.

Hace años en el hospital departamental había “necesidades” en anestesistas y cirujanos, explicó el imagenólogo.

Los funcionarios no solo denuncian que los servicios que brinda hoy la mutualista podría otorgarlos la propia ASSE, también cuestionan las contrataciones por Comisión de Apoyo (tercerizaciones) y encuentran “problemas de gestión” de ASSE por “no contar con los recursos” y tener que apelar al sistema privado.

Gastos por encima de lo establecido en ASSE

En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ya hay varios antecedentes en los que las autoridades detectan desvíos de las pautas de gastos.

En Rivera, por ejemplo, el exdirector del hospital departamental, Andrés Toriani, desvió fondos para lograr sus objetivos, empleó funcionarios “de palabra” y gastó más de lo que tenía. El médico fue destituido en agosto de 2017, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso de oficio y una comisión del Parlamento investiga su gestión. En Soriano, mientras tanto, la Justicia investiga denuncias en los hospitales de Dolores y Mercedes, tras constatar que funcionarios vendían servicios a la administración.