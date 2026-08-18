Asociación Española lanzó el primer Centro de Comando Asistencial para optimizar la emergencia e internación

La mutualista Asociación Española inauguró el Centro de Comando Asistencial, un nuevo sistema de monitoreo y coordinación en tiempo real de la demanda asistencial en la emergencia y las salas de internación, orientado a reducir los tiempos de espera para los pacientes y optimizar los procesos hospitalarios.

“Es un antes y un después. Se rompe un paradigma de lo que es la gestión hospitalaria”, remarcó Alfredo Torres, gerente general de la Asociación Española, sobre el sistema “único” a nivel nacional, que también se aplica en algunos hospitales de Estados Unidos y de San Paulo (Brasil).

En pantallas gigantes ubicadas en el sanatorio Óscar Magurno Souto se despliegan múltiples datos sobre la evolución de la asistencia en la emergencia, la estadía de los pacientes y la liberación de camas, con el fin de detectar demoras y coordinar con las respectivas jefaturas los procesos necesarios para mejorar la atención.

Personal de la institución monitorea en vivo datos sobre la emergencia, un servicio por el que pasan unos 360 pacientes al día. En una de las pantallas se mide el porcentaje de ocupación, la cantidad de pacientes que esperan internación o la consulta de especialistas, cuántos se encuentran en triage y en sillones, y quiénes aguardan en la fila de internación.

Otro aspecto que se mide constantemente es la capacidad de las 529 camas de internación distribuidas en los sanatorios Enrique Cabal y Magurno Souto, con un detalle de la ocupación por pisos, áreas y especialidades, además de un mapeo con la situación particular de cada lecho.

El Centro de Comando Asistencial también releva el estado de los pacientes próximos a liberar la cama, el total de egresos diarios y la ubicación mediante GPS de las ambulancias que realizan traslados tras obtener el alta médica.

En los monitores no se exponen datos personales de los pacientes, sino únicamente el nombre del médico a cargo de la atención, explicó el director del centro de comando, Andrés Salgado. En pantalla también se visualiza el avance de los estudios clínicos ordenados y sus respectivos tiempos de procesamiento.

“Esto no es un 'Gran Hermano' ni un panóptico”, aclaró Torres. “Es un panel donde todos ayudan a que la estadía del paciente sea cada vez menor, de forma armoniosa y trabajando mancomunadamente, conectando cada servicio con los demás”, indicó.

“Se han visitado algunos de los principales centros de salud a nivel mundial, donde esto está muy desarrollado, y de ahí tomamos algunas ideas. El sistema está hecho a medida para las necesidades de la Española”, resaltó Alejandro Veiras, presidente del Consejo Directivo de la institución.

Natalia Rodríguez, Alfredo Torres, Alejandro Veiras y Andrés Salgado en el nuevo Centro de Comando Asistencial. Foto: Ignacio Sánchez.

Torres sostuvo que este centro de comando supone una “menor estadía” para los pacientes, lo que previene complicaciones y, al mismo tiempo, permite “descongestionar” las capacidades hospitalarias en la emergencia y en las salas de internación.

El impacto ya se refleja en la emergencia en comparación con un año atrás, señaló el gerente general. “Por ejemplo, venía una ambulancia y tal vez tenía que esperar 45 minutos o una hora. Hoy esos tiempos se reducen y prácticamente no hay espera”, afirmó.

“Antes, un domingo o un lunes había entre un 80% y un 90% de ocupación. Hoy, en los boxes, se ubica en un 43%. Eso hace que toda la emergencia en su conjunto sea mucho más resolutiva que antes”, detalló Torres.

El centro de comando comenzó a aplicarse en la emergencia hace siete meses y, hace una semana, se extendió a la internación en los sanatorios Cabal y Magurno Souto. La ampliación se concretó tras constatar que en la emergencia “los tiempos de espera bajaban cuando había mayor articulación”, destacó Natalia Rodríguez, directora de Proyectos de la Asociación Española.

Torres acotó que el centro de comando “es un traje a medida”, que se comenzó a desarrollar hace un año junto con la empresa SmartBot. Surgió como un “requerimiento asistencial” tras comprobar que existían problemas de tiempos tanto en la emergencia como en la internación.

Un ejemplo mencionado es que existían tiempos improductivos entre el momento en que estaba pronto el resultado de un examen y aquel en que el médico tomaba conocimiento del mismo —dado que nadie le daba aviso previo—, una situación que ahora se supera mediante la coordinación directa desde el centro de comando.

La próxima etapa, adelantó Torres, consiste en incorporar inteligencia artificial al centro de comando para “optimizar” aún más los procesos y lograr la “predicción” de ciertas etapas, como anticipar si la internación en determinados sectores se concentrará en ciertos meses del año.