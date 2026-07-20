ANEP registra “suba significativa” en certificaciones: el 66% se pidió licencia médica al menos una vez en 2025

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) registró un “aumento significativo y sostenido del porcentaje del funcionariado que recibe una certificación médica”. Así lo indicó el organismo en su Rendición de Cuentas, donde se informó que la cantidad de trabajadores con licencia médica del Banco de Previsión Social subió de 55% en 2019 a 66% en 2024 y 2025. En particular, señala, hubo un “incremento pronunciado entre los docentes” de Inicial y Primaria.

El 66% de 2025 se traduce en 43.567 funcionarios certificados al menos una vez durante el año.

Al poner la lupa en las cifras se encontró que los docentes “se certifican en mayor proporción que los funcionarios de gestión”. En esa línea, la ANEP señaló que, “si bien no se cuenta con información fehaciente que justifique esta diferencia, pueden pensarse varias hipótesis”. “Los docentes enfrentan día a día múltiples riesgos psicosociales, como ser manejo de grupos numerosos de estudiantes, problemáticas complejas y conflictos de convivencia. A esto se le puede sumar la inestabilidad y/o inseguridad laboral y la necesidad de multiempleo”, se explicó.

Hay dos motivos principales por los que se certificaron funcionarios de la ANEP en 2025 enfermedades del sistema respiratorio y trastornos mentales y del comportamiento. Acá se puntualizaron dos aspectos. Por un lado, las certificaciones por temas respiratorios “siguen una tendencia nacional” y, por el otro, las de salud mental tuvieron un “aumento progresivo” que se “condice con la tendencia mundial”.

No obstante, estas categorías de licencias médicas no se comportaron igual. Hay casi el doble de cantidad de certificaciones por enfermedades respiratorias en comparación con las patologías de salud mental. No obstante, los trastornos mentales y del comportamiento “generan 10 veces más días de ausentismo (73,8 días en promedio)”.