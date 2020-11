Álvaro Villar presentó en la hora su propuesta para dirigir el Hospital de Cínicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República se reunió ayer por Zoom y sus integrantes escucharon las propuestas de los candidatos a dirigir el Hospital de Clínicas. Se presentaron Cecilia Hackembruch, Fernando Tomasina y, con una cuota de suspenso, Álvaro Villar. El 3 de diciembre, la Asamblea del Claustro -integrada por 35 representantes de docentes, estudiantes y egresados- elegirá a uno con el apoyo de dos tercios. Si no se alcanzan los votos, el director del hospital universitario se designará por mayoría simple en una próxima asamblea.

“A la Secretaría del Claustro llegó la propuesta de la doctora Hackembruch y del doctor Tomasina. No sé si el doctor Villar va a hacer una presentación…”, dijo el presidente de la Mesa del Claustro, Jorge Montaño, ayer sobre las 14 horas, durante la asamblea. Hackembruch y Tomasina habían presentado sus planes durante 15 minutos. Entonces, tomó la palabra Villar.

“Yo envié hoy a la presidencia una propuesta con una decisión de presentarme al Claustro como dispuesto a ser tenido en cuenta como candidato para la elección del hospital, y envié en el día de hoy una propuesta que les llegará a todos los claustristas con las líneas principales. No sé, si me lo permitís, plantearía esas líneas generales de propuestas de gestión para el hospital”, dijo Villar. El presidente de la Mesa lo sometió a consideración de la asamblea. Luego de que algunos plantearan su conformidad y nadie su desacuerdo, Villar expuso su plan, titulado “Por un hospital universitario de excelencia”.

En el primer punto de su propuesta plantea que “un hospital universitario es un hospital que tiene una relación universitaria con el conocimiento”. El candidato agrega que todo lo que se haga por el hospital “debe regirse por el concepto de hacer el mayor bien posible por el paciente, evitando el daño innecesario”. Villar concluye que “por eso su lema permanente debe ser Primero No Dañar”.

El exdirector del Hospital Maciel, quien fuera además candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, aseguró en la asamblea virtual que “en todo tiene que haber docencia e investigación”, pero sostuvo que el centro debe ser la asistencia y el paciente.



Villar destacó además la necesidad de “horizontalizar los procesos de decisión y de discusión, para que sean más colectivos y cooperativos”.

Álvaro Villar. Foto: Marcelo Bonjour

El neurocirujano, que vivió sus primeros 11 años en el piso 18 del Clínicas porque su padre, Hugo, era el director, estuvo hasta la noche del miércoles pensando si se postulaba o no y hasta la medianoche redactando el plan de 17 páginas.



Después de exponer la propuesta por Zoom, Villar mandó por WhatsApp a algunos de los que apoyan su candidatura una fotografía con en el momento en que un árbitro tira la moneda al aire frente a dos capitanes, uno de ellos Diego Armando Maradona, que mantiene la mirada al frente, mientras el resto apunta al cielo. Bajo la foto, en formato de estampita, se lee: “Cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no mirás la moneda”.



Postulación de Hackembruch

La muerte del genio del fútbol mundial también se cruzó con la postulación de Hackembruch. La gerenta general del Centro Nacional de Quemados (Cenaque) y directora técnica del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, esperaba dar su primera nota como candidata a dirigir el Clínicas el miércoles después del mediodía en radio Carve, pero la noticia sobre Maradona pasó a ocupar el aire del dial.



“He integrado los equipos de Alta Dirección en empresas de salud, públicas y privadas. A su vez, he realizado consultorías independientes para la planificación e implementación de proyectos y start ups de empresas de salud a nivel nacional”. Así se presenta Hackembruch en el curriculum de 11 páginas que envió al Claustro.

En otro documento presentado, de seis páginas, la doctora plantea que “el núcleo de la propuesta es un modelo de gestión centrada en el paciente, que determinará la formación de equipos con excelencia técnica y atención no solo basado en la ética sino en la humanización de la asistencia”.



Fernando Tomasina.

Tomasina, que fue decano de Facultad de Medicina entre 2010 y 2018 y es profesor grado 5 de la Cátedra de Salud Laboral, destacó ayer ante el Claustro ese es “el espacio más democrático” de la vida universitaria.



En su plan de seis páginas, presentado el jueves 19, propone “cirugía ambulatoria que permita generar mayor resolutividad quirúrgica, disminuir promedios de estadía, aumentando la producción asistencial, la formación de personal técnico profesional calificado, generando mayor satisfacción en los usuarios”. Plantea además “desarrollar mecanismos institucionales para la formalización de la llamada ‘segunda consulta u opinión’ para ser ofertada al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.

Apoyos a las candidaturas.

Cecilia Hackembruch Tiene 51 años y su candidatura fue presentada por Médicos Independientes, grupo minoritario en el Sindicato Médico del Uruguay. Álvaro Dendi destacó “su independencia de estructuras partidarias”.

Fernando Tomasina Tiene 60 años y su candidatura es respaldada por la línea mayoritaria de Fosalba, la agrupación de izquierda que lidera el Sindicato Médico. Ayer propuso “que el Clínicas ofrezca servicios que hoy no ofrece”.