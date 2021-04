Alerta en Canelones y Salto por vacunación contra el coronavirus por debajo del 20%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vacunación por debajo del 20% de la población puso en alerta a las autoridades de Canelones y Salto. La posible falta de dosis y la escasez de locales son algunas de las explicaciones sobre lo que está sucediendo en esos departamentos.

El tema preocupa al intendente de Salto Andrés Lima (Frente Amplio), ya que al momento su departamento es uno de los que va más lento en la campaña de vacunación. Está tercero en la lista de los que menos dosis administraron con 18%, detrás de Canelones con 11, 9% y Paysandú con 17,4%.

Lima citó el pasado jueves en su despacho al senador Germán Coutinho y al presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Carlos Albisu, en representación de colorados y blancos, para tratar el asunto. “El porcentaje de vacunación es bajo, no llegamos al 20%. A mí me tenía preocupado y por eso propuse la necesidad de acelerar el proceso”, dijo el intendente a El País.

Según comentó, el 78% de la población está dispuesta a vacunarse según un sondeo de opinión reciente. “Así que el problema no es que los salteños no quieran vacunarse: al contrario, están esperando para hacerlo”, afirmó Lima.

Para el intendente, la dificultad reside en la escasez de las dosis. “Están faltando vacunas. Precisamos más. Sé que la Departamental de Salud está gestionando, pero venimos casi al día, no es que llegan montones”, explicó sobre la situación.

De acuerdo al intendente, hay personas que hace 20 días están esperando por vacunarse. “Muchos salteños me expresan día a día, sea por whatsApp o por redes sociales, su preocupación por haberse agendado hace semanas y aún no tener fecha para vacunarse”, contó. Mientras tanto, dijo que no paran de subir la cantidad de contagios de coronavirus, lo que lo tiene “muy preocupado”.

En Canelones, los números hablan por sí mismo: el nivel de vacunados no llega al 12%. “Estamos alarmados por lo bajo”, declaró a El País el intendente Yamandú Orsi (Frente Amplio).

“Al principio una explicación era que la gente se vacunaba en Montevideo, pero esa explicación solo no alcanza”, aseguró el intendente. Según dijo, el nuevo director de Salud designado por las autoridades nacionales para el departamento (Diego García) aumentó la cantidad de vacunatorios, pero aún siguen siendo insuficientes.

“Sé que hay vacunas y mucho personal se ha ofrecido, pero hasta ahora no hemos pegado ese giro. Antes pensé que era por falta de vacunas, después imaginé que era por la complejidad de instalar los vacunatorios y me explicaron que no era tan complejo. Me sorprende lo que está pasando”, admitió.

El intendente dijo que le consta el “esfuerzo enorme” que está haciendo el nuevo director de Salud, pero la cantidad de vacunatorios en el interior del departamento es muy limitada. “Habría que abrir alguno más y nosotros ofrecimos 30 locales. Todavía lo que se ha logrado es poco y no es porque no trabaja el nuevo director”, señaló Orsi.

En total son 11 los vacunatorios que tiene el departamento que está compuesto por 30 municipios. Orsi es uno de los que está en lista de espera y todavía no ha recibido mensaje para administrarse la vacuna.

Para el diputado de Canelones Luis Enrique Gallo (Asamblea Uruguay), después de contar con tres meses para organizar la campaña, el MSP comenzó apenas con cinco vacunatorios, lo que fue determinante en la lentitud del proceso. Esto motivó una reunión del intendente con legisladores de todos los partidos y luego la apertura de más locales.



Gallo planteará que se haga un nuevo encuentro virtual para tratar la situación actual, ya que le preocupa porque “Canelones es un departamento que tiene la estructura para vacunar mucho más rápido”. En ese marco, dijo que esto no depende de las vacunadoras que “están dejando todo en la cancha”, sino de las autoridades.

“Yo resalto el trabajo de las vacunadoras en todo el país, pero faltan locales”, aseguró el legislador, quien opinó que los vacunatorios deben estar abiertos los fines de semana. En ese marco, planteó que “faltan vacunas de Pfizer” y cuestionó que se arme una campaña masiva sin saber cuándo llega el nuevo stock de dosis.

Recomiendan a embarazadas La Sociedad Uruguaya de Ginecología aconsejó a las embarazadas a vacunarse contra el COVID-19. La recomendación se basa en que no hay evidencia científica acumulada para considerar que los potenciales riesgos de las vacunas contra el coronavirus puedan ser superiores a los efectos graves provocados por la infección del COVID-19 en las embarazadas.



Ajustes

En Paysandú no llegan a 18% los vacunados. La situación no es muy diferente a la de Salto y aunque el intendente Nicolás Olivera (Partido Nacional) se reconoce “preocupado”, aseguró que ya se adoptaron medidas para revertir el problema. “Detectamos que no teníamos una buena vacunación e hicimos los ajustes, porque había temas vinculados a la agenda y a la llegada de la vacuna”, explicó en alusión a una reunión que mantuvo la semana pasada con el subsecretario de Salud José Luis Satdjian.

En ese momento la capacidad para vacunar era de 700 personas por día (en un local con dos equipos) y ahora se verá aumentada a 1.920 para Sinovac y más de 400 para Pfizer, según confirmó el intendente. Además del vacunatorio central, se desplegó un móvil para recorrer el interior del departamento. “Si empezamos a vacunar a partir del lunes a razón de 2.500 personas por día más 1.000 el sábado, en seis días vamos a estar vacunando a 13.000 personas. O sea que ahí vamos a pegar un golpe suculento a la estadística”, concluyó Olivera.



En Durazno pedirán dirección y teléfono para vacunarse

La contracara de los departamentos que tienen baja vacunación es Durazno. Hoy es el primero en porcentaje de personas inmunizadas con el 40%, por encima de Rivera incluso que estaba en el podio.

El éxito se debe al aumento de la cantidad de vacunatorios, luego de que el propio intendente manifestara públicamente su malestar con autoridades nacionales por no llegar a todas las localidades del interior.

“Vamos a ser muy estrictos con el hecho de que quienes se vacunen sean de las localidades o de zonas aledañas para evitar gente de otros lados, porque eso en algún momento nos dio un dolor de cabeza y yo tuve algún disgusto con alguna autoridad nacional con ese tema”, reconoció el intendente de Durazno Carmelo Vidalín a El País.



Según dijo, habían ciudadanos que no eran de Durazno que se trasladaban al departamento a vacunarse, la mayoría de ellos eran de Montevideo y Canelones y eso llevó a que no se habilitara la vacunación en algunas localidades.

“Piensan que somos de segunda o que no sabemos organizarnos”, dijo Vidalín a Radio Uruguay en su momento sobre la falta de vacunatorios en el interior del departamento. Hoy reconoció el trabajo del ministro de Salud Daniel Salinas y aseguró que el tema quedó solucionado. “Mis declaraciones fueron positivas en el sentido de que abrieron la posibilidad de que la vacunación llegara a diferentes lugares y desde el punto de vista personal me sentí mal porque pudo haber usado algún término ofensivo y no es mi estilo”, concluyó el intendente.

Para que no se trasladen a Durazno personas de otros departamentos en búsqueda de la vacuna se pedirá cédula, dirección y celular. Y se está pensando en exigir también la credencial, comentó el intendente.