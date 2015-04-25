Roban y golpean a la viuda de Julio Pérez

Tres individuos golpearon salvajemente para robarla, a Gladys Castro, viuda del jugador de fútbol campeón del Mundo, Julio Pérez.

El caso conmocionó a los vecinos de esa zona de Sayago, en Edison y Avenida de las Instrucciones. El hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer, cuando tres delincuentes ingresaron en la casa de la mujer y la golpearon salvajemente con una botella de vidrio, para robarle, informó ayer Subrayado.

Vecinos de la zona dijeron que sobre las 7:20 de la mañana sintieron ruidos dentro de la casa. Una vecina preguntó que pasaba y una voz masculina desde dentro, dijo que era el sobrino y que Gladys estaba haciendo mandados.

Esto puso en alerta a los residentes de la zona quienes llamaron al hijo de la mujer que entró, rompiendo la puerta de la vivienda y encontró a su madre tirada en el piso del comedor con la cabeza destrozada.

La mujer fue internada en el CTI del sanatorio Médica Uruguaya. Allí los médicos expresaron que la mujer no tendrá secuelas neurológicas, aunque consideran que las heridas de la cara y el cráneo son grandes.

A nivel policial, efectivos de la división Delitos contra las Personas de la Zona 3, están tras los pasos de los tres delincuentes que cometieron el brutal ataque contra la mujer, en su propia vivienda.

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