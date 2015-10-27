Roban arsenal y atracan un centro comercial

En plena tarde del domingo 25, un grupo de delincuentes ingresó a una armería ubicada en Barra de Carrasco (Canelones) llevándose medio centenar de armas, 20 largas y 30 cortas. Los delincuentes cargaron el arsenal en una camioneta Volkswagen, modelo Saveiro, y huyeron del lugar.

Según fuentes del caso, los ladrones se llevaron escopetas, rifles y pistolas de distintos calibres. No robaron balas.

"Se trató de un robo muy planeado. No es lo mismo robar una armería que una casa", dijo a El País un allegado del dueño del comercio en alusión a que los delincuentes sabían lo que buscaban.

El propietario del comercio era un armero y poseía piezas de varios clientes para su reparación. Muchas de esas armas también fueron hurtadas por la banda de delincuentes.

A las 14:00 horas de ayer, cuatro sujetos circulaban por las calles de Atlántida en la camioneta Saveiro. Se trataba de una hora con un buen trajinar de personas en el centro del balneario. Los individuos se bajaron de la Saveiro y asaltaron el Centro Comercial de Atlántida. Luego escaparon con la recaudación. No trascendió el monto de dinero robado. Poco después, efectivos policiales de Canelones encontraron abandonada la camioneta.

Los investigadores creen que los delincuentes tenían en la zona otro auto para escapar sin el riesgo de ser ubicados por la Policía.

Ya se había oficiado una comunicación a todos los móviles que una camioneta Saveiro había sido hurtada.

Por la importancia del robo, trabaja Inteligencia Policial junto con la Policía canaria.

Cuatro delincuentes se llevan 50 armas de armería de Canelones