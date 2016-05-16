Reducen a treinta personas en rapiña a supermercado

En la noche del domingo dos delincuentes ingresaron a un supermercado, redujeron al guardia de seguridad y a todos los presentes, robaron la recaudación y se dieron a la fuga.

El domingo dos delincuentes con las caras descubiertas, ingresaron a un supermercado ubicado en la Avenida General San Martín esquina El Iniciador, a dos cuadras de Bv. Artigas, redujeron a 30 personas y lograron rapiñar el lugar.

Los desconocidos que portaban armas, le sacaron el chaleco anti balas al guardia de seguridad que cuidaba el local comercial así como su arma reglamentaria. Luego le exigieron a todas las personas presentes que se tiraran al piso.

Primero fueron a la zona de cajas, después tomaron el cofre de seguridad y el contenido de cinco cajas más.

Cuando tuvieron el dinero se dieron a la fuga en un auto que estaba en el estacionamiento del supermercado. Gracias a los relatos de las víctimas se conocieron las características del vehículo que había sido hurtado el viernes 13, según informó la Policía.

A pocas cuadras del lugar los desconocidos abandonaron el auto y subieron a una camioneta.

En el hecho ninguna persona resultó lesionada y la Policía se encuentra trabajando para dar con los delincuentes.

La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna

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