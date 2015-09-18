Recluso le quitó el arma a policía en hospital: gatilló, pero la bala no salió

Ocurrió en el Hospital Español, cuando el recluso estaba siendo atendido en la emergencia y sorprendió al policía que lo custodiaba, logrando robarle el arma. Gatilló, pero la bala no salió. Los funcionarios exigen respuestas de las autoridades y evalúan ocupar el hospital.

Esta mañana sobre las 10:30 horas un recluso que estaba siendo atendido en la emergencia del Hospital Español logró quitarle el arma de reglamento al policía que lo custodiaba e intentó escapar.

El recluso gatilló apuntando al agente, pero la bala no salió, informó César Pisiotano, el presidente del Sindicato del Hospital Español a El País.

"Si de aquí al lunes a las 10:30 horas no tenemos respuestas de las autoridades estamos evaluando ocupar el hospital", dijo Pisiotano.

Y señaló que tanto ASSE como la dirección del Hospital ya están informadas de que si para entonces no tienen una respuesta que presente medidas relacionadas al protocolo de seguridad, es posible que haya ocupación del centro.

"Primero está la vida de los funcionario, respetamos los derechos humanos de todo el mundo, pero primero está la seguridad del funcionario", agregó.

El dirigente señaló que otros cuatro policías debieron intervenir para poder reducir al recluso y evitar que escape.

El senador de la oposición Javier García anunció que convocará al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a las Comisiones de Seguridad y Salud Pública de la Cámara de Senadores.

"Hay que tomar medidas urgentes para proteger la vida de los policías, de los pacientes y los funcionarios. Reforzamiento de la seguridad, aumentar la custodia, porque un episodio de estos puede terminar en algo muy grave, es insólito que un hospital se transforme en un lugar de inseguridad”, aseguró García.

La semana pasada un recluso internado en el Hospital de Clínicas tomó a una enfermera de rehén, le robó el arma al policía que lo custodiaba y lo baleó. Luego escapó y fue detenido momentos después. El agente se recupera, pero aún está internado.

Además, en Paysandú, otro recluso escapó de un hospital a las pocas horas del incidente del Clínicas y robó el arma de reglamento a un policía. Luego de tirotearse con la Policía fue detenido.



Hospital Español: servicios funcionan, pero falta personal.

EVALÚAN ocupar el hospital