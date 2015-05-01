¿Qué servicios están trabajando este 1° de mayo?

Como todos los años, este 1° de mayo no habrá servicio de transporte público durante todo el día, y se normalizará con las frecuencias nocturnas del sábado 2 de mayo.



Con motivo de la celebración del Día de los Trabajadores este viernes 1° de mayo no habrá transporte público y los servicios se normalizarán junto con las salidas nocturnas del sábado.

La empresa de transporte interdepartamental Copsa informó que las líneas suburbanas no prestarán servicios. En su página web se puede consultar sobre algunos servicios especiales que ofrecerá durante mañana viernes o llamando al 1975.

Taxis.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) informó que durante el viernes 1° de mayo no brindarán servicios en todo el día.

Sin embargo, desde la Gremial Única del Taxi informaron que tendrán a disposición el 50% de su flota durante el viernes y que se podrán solicitar en las modalidades de Radio Taxi 141, 1919, 1771 o con la aplicación Voy en Taxi.



No hay recolección de basura.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que no habrá recolección durante el día de hoy viernes y se reanudará con el turno nocturno. La IMM solicita la colaboración de la población para mantener limpia la ciudad.

Horarios de cementerios.

En cuanto a los cementerios de Montevideo, la comuna informó que también estarán abiertos pero solo en el horario de 8 a 12.

Mañana no circularán los ómnibus en Montevideo. Archivo El PAÍS.

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