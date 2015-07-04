Proponen procesar a los padres por delitos de menores en todos los casos

El proyecto apunta a que la medida de procesar a los responsables del menor infractor, que actualmente se aplica en algunos casos, se universalice y se aplique en todos los casos en que el menor cometa algún delito.

Un proyecto de ley presentado al Senado pretende establecer como procedimiento habitual en el sistema judicial el procesamiento de los padres cuyos hijos menores de 18 años cometan delitos, una medida polémica que ya se aplica pero no regularmente.

"Lo que queremos es contribuir a la seguridad pública en Uruguay. Creemos que buena parte de la causa de que los muchachos cometan esos delitos es que se han criado solos, viven solos, nadie se hace responsable de ellos, entonces lo que queremos es que cada padre sea policía de su hijo", explicó a Efe el autor del proyecto, el senador nacionalista Sergio Botana.

Actualmente, el Código Penal prevé el delito de la "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad", que ha sido aplicado por algunos jueces en casos que involucran a menores infractores como forma de castigar a sus padres bajo la alegación de no haberlos cuidado.

Para Botana, sin embargo, la aplicación de ese instrumento jurídico hoy en día depende del juez, por lo que desea universalizarla a todos los casos de menores infractores.

"Lo único que hace este proyecto es que cada vez que un menor cometa un delito, esa acusación se hace automáticamente al responsable del menor. Y tendrá el responsable del menor la carga de demostrar si lo cuidó", añadió el senador.

Por otro lado, expertos advierten que la interpretación de la ley actual, vigente desde los años 1970, ha afectado en particular a mujeres cabezas de familia y de contextos vulnerables, que terminan encarceladas para pagar penalmente por los actos de sus hijos.

"Hay más tendencia a que sean las madres porque hay múltiples hogares monoparentales en los que es la madre la que queda a cargo de los hijos y muchas veces sin asistencia no solo económica sino de todo tipo", dijo a Efe la defensora pública Mónica Gaggero.

En marzo pasado, una madre fue detenida después de que su hijo de 12 años fue acusado de participar en robos junto con un grupo de menores en Montevideo.

"A pesar de no tener antecedentes fue procesada con prisión, cuando la ley habilita a que sea procesada sin prisión pudiendo imponerse algún otro tipo de medidas", contó Gaggero, quien trabaja en el caso y agregó que esa madre pasó 50 días detenida.

En 2013, el debate hizo eco tras el encarcelamiento de tres madres de adolescentes que participaron en un asalto en el que se registró un homicidio.

Según documento del Poder Judicial, de 2010 a agosto de 2013, 142 personas fueron imputadas por delitos relacionados a la patria potestad, de las cuales 72 eran varones y 29 casos se refirieron a la asistencia económica.

Para Gaggero, la medida en cuestión atiende a una presión de la prensa y se plantea como alternativa a la propuesta de bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal, la cual fue rechazada en un referéndum el año pasado.

El proyecto de ley se tramita ahora en el Senado y, en caso de ser aprobado, pasará a la Cámara de Diputados.

Menores cometieron 1.044 delitos en el 1° de febrero y el 31 de diciembre. Foto: A. Martínez

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