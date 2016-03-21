Procesado por muerte del hincha de Nacional

Un joven fue ala cárcel por el homicidio de Villa García. Familiares y amigos se movilizaron ayer.

Un joven de 28 años fue enviado a prisión por el homicidio del hincha de Nacional Pablo Montiel, ocurrido el viernes en Villa García. La jueza Julia Staricco le imputó "un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Al menos 11 personas fueron indagadas en los últimos días por este caso. También testificó un dirigente de fútbol por organizar peñas y pintadas. El joven procesado, de iniciales R.S.B.T., se encontraba en este grupo de personas que fueron indagadas, informó el Ministerio del Interior.

En tanto, ayer, familiares y amigos del joven asesinado realizaron una concentración a las 16:00 horas en el kilómetro 21 de la Ruta 8, en Villa García, como protesta por el crimen. El lugar elegido queda a poca distancia de donde Montiel fue emboscado por un grupo de nueve hinchas de Peñarol que realizaban pintadas en muros y columnas de la zona. La convocatoria a la manifestación fue divulgada a través de las redes sociales por familiares de Montiel. También había personas con camisetas de Peñarol y banderas de Nacional.

Pablo Montiel: otra muerte lamentable por pujas deportivas. Foto. El País

"No a la violencia: una vida vale más que los colores de una camiseta de fútbol. Rivales siempre, enemigos nunca", rezaba una de las imágenes publicadas en el grupo de Facebook donde se invitaba a los hinchas a concurrir. La convocatoria se hizo bajo la consigna "Todos por Pablito".

"Todos los asistentes deben llevar sus camisetas sean de Peñarol o de Nacional, para mostrar que todos somos iguales, que no somos hinchas por matar a otro de otro cuadro. ¡Somos hinchas por elección de gustos! ¡No queremos más muertes, ni de los de Peñarol ni de los de Nacional!", agregaba la convocatoria.

Los vecinos de Villa García afirman que los enfrentamientos entre parciales de los dos equipos se intensificaron en el último año. Y solicitan al Ministerio del Interior que incremente el patrullaje para evitar enfrentamientos cuando se jueguen partidos clásicos.

También los vecinos señalaron que se escucharon 20 tiros luego de la muerte de Montiel. El Ministerio del Interior informó que en el incidente participaron "barrabravas" de Nacional y de Peñarol. Uno de los hinchas aurinegros sufrió una herida leve en el abdomen.

Por la espalda.

El tiro que segó la vida de Pablo Montiel, de 19 años, salió de una pistola calibre 7.65. Le ingresó por la espalda y le provocó la muerte en forma instantánea. Es posible que el disparo haya causado daños al corazón o una arteria.

El motivo de esta muerte sin sentido fue una "guerra de pintadas" entre hinchas aurinegros y tricolores: muros que unos pintan con los colores de su parcialidad y que otros tapan para volver a pintar con los de la suya. El joven se encontraba circulando en bicicleta junto a otras dos persones vistiendo una camiseta de Nacional cuando se cruzó en Cno. La Corona y Cno. del Paso Hondo con un grupo de 9 hinchas de Peñarol que hacía pintadas.

En el kilómetro 21 de la Ruta 8 hay una plazoleta, una iglesia, un liceo y un bar. Las pintadas de hinchas de Nacional y Peñarol están por todas partes. Los muros y las fachadas de las casas tienen una mezcolanza de colores y grafitis difícil de entender.

Después de la balacera, varios jóvenes con la camiseta de Peñarol se subieron a un auto y escaparon. En el suelo yacía muerto Montiel. Su bicicleta quedó caída en un costado.

Según informó la Jefatura de Policía desde un comienzo, el elemento que desencadenó el asesinato de Montiel fue la camiseta de Nacional que llevaba puesta, luego de despedirse de su novia minutos antes.

Indignación.

Ayer, una de las fotos del perfil de Facebook de Pablo Montiel había sido compartida varias veces, con comentarios de impotencia, rabia, dolor e indignación de los usuarios de esta red social.

"Era un joven de una familia humilde pero de trabajo. No se metía en nada. Llevaba la camiseta de Nacional. Cuando quiso darse cuenta, estaba rodeado por los hinchas de Peñarol", relató a El País una vecina testigo del crimen.

A poca distancia, otro vecino recién se había acostado después de ver el partido de Nacional y Palmeiras, por la Copa Libertadores. Cuando escuchó la primera detonación, salió de la casa. "Los de Peñarol llegaron a la zona a tapar todas las pintadas de Nacional. Vinieron con armas. En Facebook, ya habían advertido que matarían a un hincha de Nacional. Al pibe le dispararon a quemarropa", dijo el comerciante Raúl R. a El País.

Crimen del taxista: "El Raulito" fue internado; estaba fugado del INAU

El "Raulito", un menor de 17 años, fue internado ayer en el INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay) por el homicidio del taxista Fernando González, de 48 años, quien fue baleado el martes 15 de marzo pasado, en un intento de rapiña ocurrido sobre las 19:00 horas en la zona de Punta de Rieles.

El juez de menores Allen Denby, le inició un proceso infraccional por homicidio al menor de edad que había sido capturado por la Policía en un allanamiento.

Este menor de edad tenía un presumario y estaba fugado del INAU desde el año pasado; en una salida transitoria no volvió. Estaba internado por rapiña, según fuentes del caso consultadas por El País.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), resolvió el sábado pasado en asamblea trabajar a reglamento con jornadas de 8 horas y no prestar servicio por tiempo indeterminado entre las 00:00 y las 06:00. El dirigente sindical Ary Wiedemann informó que esto significa que todos los trabajadores del taxi afiliados al Suatt realizarán dos turnos de ocho horas y dejarán de trabajar todas las noches.

En materia de seguridad, el Suatt resolvió solicitar que se blinde el espacio delantero para el chofer, desde la ventanilla hasta el parabrisas. Wiedemann señaló, sin embargo, que pueden estudiar otras propuestas. Esto se debe a que los últimos casos de violencia hacia taxistas se deben a ataques desde afuera del vehículo, como ocurrió en Punta de Rieles, cuando se le disparó a Fernando González, hiriéndolo de muerte.

Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour Familiares y amigos de la víctima se concentraron en ruta 8. Foto: Marcelo Bonjour

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