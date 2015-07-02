Predpol: el software que usará la policía para predecir los delitos

Según el sitio de la empresa, Montevideo es la primera ciudad extranjera en aplicarla. Allí se asegura que no es un sustituto del “análisis policial” pero ayuda a predecir delitos de calle y orienta el patrullaje para que sea más efectivo.Acá las claves del software que quiere la Policía uruguaya.

Ayer en la comisión especial de Seguridad del Senado, las autoridades del Ministerio del Interior anunciaron la utilización del software norteamericano PredPol para combatir el delito.

La herramienta, que hace pensar en la película Minority Report en la que Tom Cruise es un policía que atrapa personas antes de que cometan los crímenes por los que son acusados, ya es utilizada en varias ciudades norteamericanas.

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Predpol: el software que predice delitos ¿Qué es PredPol? Es un software que utiliza datos y estadísticas para predecir cuándo y dónde es más probable que ocurran delitos. El programa incorpora información de los partes policiales y determina los focos de delincuencia. ¿Cómo funciona? Utiliza tres datos básicos: tipo de delito, hora y lugar para crear un algoritmo único basado en patrones de conducta criminal. Con una tableta o un celular, los policías podrían obtener puntos clave para patrullar en ese momento exacto. Se basa en patrones delictivos del barrio que están patrullando. Al tener esa base de datos histórica, señala áreas pequeñas, de 150 metros cuadrados en mapas que se generan automáticamente para cada turno de patrullaje y predice tipo de delito a ocurrir. ¿Dónde se usa? Desarrollado por un equipo de matemáticos y científicos de la Universidad de California en Los Angeles permite ayudar a la Policía a planificar sus patrullajes mediante la identificación de puntos críticos de delincuencia. PredPol se usa en Los Angeles, Santa Cruz y Atlanta. Montevideo es la primera ciudad fuera de Estados Unidos en emplear el software. ¿Qué tipo de delitos puede predecir? PredPol se usa para predecir puntos vulnerables a robos en la calle, asaltos y robo de autos. No es un mapa de delito ni un sustituto del análisis policial. Es una herramienta de predicción. No utilizan información personal sobre los individuos o grupos de individuos. ¿Qué tan efectivo es? Según el sitio de PredPol, en Los Ángeles, la utilización del software logró reducir los crímenes en un 20% en los primeros seis meses del 2014. En Richmond se logró bajar un 50% los robos a las casas.

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