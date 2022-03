Julio María Sanguinetti sobre participación de Lacalle Pou en la campaña: "Yo hubiera intervenido más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti llegó en el mediodía de este domingo al atrio de la Intendencia de Montevideo a votar en el referéndum que define la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Tras sufragar, destacó que el referéndum es un "instituto de democracia directa" y, en lo personal, hizo esta campaña "con alegría, convicción" y añadió: "Estoy más o menos como Luis Suárez en el Centenario". Y añadió: "Yo creo que va a ganar el 'NO', después discutimos. El 28 discutimos que hay que hacer mejor.

Ante la prensa también dijo que, "como protagonista creo que esta es la última: ahora vendrá una interna y una nacional que acompañaré, pero no voy a estar. Así que la expectativa nuestra, que es obvia y conocida, esperemos que la ley no se derogue; esperamos que sea así y eso es lo que importa".

Consultado sobre las diferencias de este referéndum con anteriores, el expresidente comentó que el que se realizó por la ley de Caducidad fue particular por la "carga política" y "una connotación muy fuerte"; mientras que el referéndum de la ley de empresas "era, si se quiere, más ideológico, porque se jugaba el tema del rol de las empresas públicas" y su resultado "quizás fue el más rotundo". Y añadió: "La de caducidad fue ratificada 20 años después, pero ahí se votó dentro de una elección con lo cual los referéndum adentro de una elección pasan de un modo desapercibidos".

Respecto a la participación del presidente Luis Lacalle Pou en la campaña por el "NO", Sanguinetti consideró que "ha intervenido muy poco" por más que así se lo haya criticado desde el Frente Amplio. "Yo hubiera intervenido más porque el presidente tiene el derecho y el deber de participar", afirmó.

Y agregó: "El presidente es un colegislador, tiene iniciativa por las leyes. ¿No puede explicar la ley de mando? Luego, veta o promulga la ley tal cual venga del Parlamento. La veta, por ejemplo, ¿no va a explicarle su veto a la ciudadanía? Esta me parece que es la lógica institucional más clara. En lo jurídico, además, esto se discutió mucho cuando se incluyó en la Constitución de 1934. En la de 1930 no había ninguna prohibición. En 1934 se discute arduamente y queda claro que el presidente no puede participar en lo electoral, candidaturas, listas, etcétera, pero sí naturalmente defender su programa y actuación".

Sobre los incidentes que se relataron ayer en la cancha del club Progreso, Sanguinetti los calificó como "un operativo de rutina" como los que se hacen de forma habitual para requisar fuegos artificiales u otros elementos prohibidos. "En un clima de exasperación como ha habido en alguna gente se ha producido una especie de conflicto inexistente y espero que hoy hagamos la catarsis y a partir del lunes ese clima de exasperación que alguna gente le ha afectado y genera tensiones donde no existe, hayan pasado", expresó.