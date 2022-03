Álvaro Delgado: "Acá está en juego cómo va a ser el Uruguay para adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, llegó a votar pasado el mediodía de este domingo a la sede el International House, ubicada en Avenida Brasil y Santiago Vázquez, por el referéndum por la Ley de Urgente Consideración.

Luego de sufragar, Delgado recalcó que este referéndum solo ha puesto en consideración de la ciudadanía 135 artículos de unos 500 de la LUC y que, en el caso de que el "SÍ" a la derogación de los mismos gane, el gobierno "seguirá trabajando con su agenda". Y explicó: "No es un referéndum por el que el gobierno deja de tener herramientas para trabajar; (en caso de que gane el SÍ) no tendrá las que proponía la LUC porque vamos a ser respetuosos como siempre de la voluntad popular". En el caso de una victoria del SÍ, sostuvo que cree que "solo cambia un poquito algunos aspectos".



Dos hechos le parecieron particulares de esta campaña: la complejidad del contenido, puesto que se trataba de 135 artículos diferentes relacionados con diferentes temas y la gran cantidad de indecisos que marcaban las encuestadoras en los últimos días.

"Es muy importante que todos nosotros tomemos conciencia de lo que está en juego hoy. Nadie puede estar ajeno a esta decisión", afirmó refiriéndose que espera que las 48 horas de veda electoral, libre de publicidad, hayan servido para reflexionar sobre el voto".

Y añadió: "Espero que haya servido para que la gente reflexione y tome la decisión e incida porque acá está en juego cómo va a ser el Uruguay para adelante en muchas cosas".

Respecto al reclamo que hoy mismo han hecho varios dirigentes del Frente Amplio sobre la falta de diálogo con el gobierno, Delgado indicó que "siempre lo va a haber; que es necesario" y, además, ineludible en un país con solo 3,5 millones de habitantes.

"Cómo no va haber diálogo con empresarios, políticos, sindicatos; es parte de la esencia del Uruguay", opinó.

Respecto a los incidentes que ayer se relataron desde el club Progreso, Delgado indicó que se trató de un operativo habitual que no tuvo ninguna intención política. "No busque el cangrejo debajo de la piedra donde no hay", resumió.

Delgado esperará los resultados primero en el Radisson con los dirigentes de la coalición y después concurrirá a Torre Ejecutiva.