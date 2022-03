Fernando Pereira: Con el gobierno "hemos tenido muchos diálogos y pocos acuerdos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras emitir su voto en la escuela República de Panamá, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira dijo que más allá de la definición del referéndum "el país va a seguir presidido por Lacalle Pou y el Parlamento va a ser lo mismo. Los que hablaron de elección anticipada, de medio periodo no fuimos nosotros, lo saben bien. Nosotros hablamos de los 135 artículos de la LUC. Parto de la base que el presidente tiene que atender señales que son claras en relación a que no hay consenso sobre determinados temas como lo vienen marcando las encuestas, hoy veremos el resultado".

Consultado sobre el anuncio de la vicepresidente Beatriz Argimón de que convocará a la coalición de gobierno como a la oposición para dialogar sobre los temas centrales del país, Pereira sostuvo que "si no hablan con el Frente Amplio no hablan con casi la mitad del país. Pueden tomar esa decisión, de hecho, en algunos temas las han tomado, pero no están hablando con la mitad del país. Es una opción".

Y agregó: "Gobierna Lacalle Pou y es mano, nosotros vamos a estar siempre abiertos al diálogo. Partimos de la base que temas tan importantes como la seguridad social requieren de un diálogo social que va mucho más allá de los expertos. Va de (la mano de) las organizaciones sociales, trabajadores, jubilados, de partidos políticos y de alguna manera, a partir de eso, laudar. Reformas que van a involucrar gente 30 o 40 años para adelante claramente deberían de se de consenso político general".

El titular del Frente Amplio apuntó que si bien es cierto que el presidente Lacalle Pou ha abierto los canales de comunicación, matizó que "dialogar socialmente implica llegar a acuerdos. Hemos tenido muchos diálogos y pocos acuerdos".



Pereira añadió al respecto que "de hecho, nosotros somos de los que creemos que no se puede legislar con instrumentos de este tipo porque tienen poca calidad democrática. Independientemente de lo que se está laudando hoy. Entre Facultad de Ciencias sociales y el Parlamento que da a este procedimiento como el de menor calidad democrática. Entonces, utilizar el procedimiento de menor calidad democrática para legislar no parece una buena idea, para este ni para ningún gobierno".



Para Pereira, "si se derogan los artículos, ese es el efecto que se produce. No es una elección a mitad de periodo, parlamentaria y no se lauda la gestión del gobierno que será en otro momento del país. Todavía es muy lejano en el tiempo. Los que colocaron la idea de que eso se laudaba hoy, es el gobierno". En esa línea, lamentó que "el presidente haya participado de la campaña, creemos que está en el límite de lo que se puede hacer, por no decir que fue excesivo, afuera del límite si el presidente pudiera hacer lo que hizo, lo podrían hacer los miembros de la Corte electoral que están en el mismo artículo. Pero independientemente de eso, hoy el Soberano lauda partiendo de la base de lo que cree, piensa, reflexionó y pudo enterarse".

Durante su comparecencia ante los medios, el presidente del Frente Amplio fue increpado por una mujer. "Mire lo que gana un pensionista. Yo trabajo también, pero mire lo que gana un pensionista", le reclamó la manifestante a Pereira mientras le mostraba un recibo del BPS. "Yo sé lo que ganan", se limitó a responder el dirigente que siguió contestando a los medios.

Pereira enfatizó que "las verdaderas urgencias de la gente no las trata esta ley de urgencia, hoy sostenemos lo mismo. Hoy hay bajos salarios, pensiones, hoy tenemos problemas para acceder a los productos de la canasta familiar, estos son los problemas que urgentemente tiene que tratar el gobierno nacional. Nosotros tenemos todas las ganas de participar".

Finalmente, indicó que "nunca hay que bailar más rápido que la música. Nosotros esperamos un resultado favorable".