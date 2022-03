Oscar Andrade: "Hubiera preferido condiciones iguales para uno y otro bando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Óscar Andrade votó sobre las 9 de la mañana por el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Antes y después del sufragio, fue abordado por partidarios del "SÍ" para tomarse fotos y compartir saludos.

En declaraciones al diario El País, Andrade señaló que esta fue una "campaña muy importante que, sobre todo, dio una señal de cuestionar una forma de legislar, una forma de legislar de atropellada y sin escuchar la opinión de los especialistas y, además, dando señales de que temas importantes para Uruguay como educación, seguridad, salud, relaciones laborales lo importante es construir acuerdos y no romper puentes".

En este sentido, destacó que la recolección de firmas y la campaña, más allá de lo que indiquen esta noche las urnas, demostraron que "esos temas no se deben resolver de apuro, sin tener en cuenta la opinión de los expertos y que se debe intentar acuerdos nacionales". Y añadió que espera que ese sea el espíritu que "hoy se plasme en las urnas".

Y consultado sobre la cadena nacional que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou por la campaña del "NO", Andrade comentó que "hubiera preferido condiciones iguales para uno y otro bando", puesto que existió "un trato desigual" y que, a futuro, se debe pensar como se puede lograr que no se utilice el aparato gubernamental para instancias similares. "Se dieron señales que no están buenas", afirmó.

"Muchos uruguayos abordaron esta elección, no como partidaria, sino como una respuesta a una cantidad de normas y creo que eso ayudó, independientemente de su postura partidaria", dijo en referencia al crecimiento de la intención del voto del "Sí" en las últimas semanas.

Andrade agregó: "Si el resultado no se alcanza habrá que reflexionar qué nos faltó en la campaña y en el esfuerzo de la gente. Hoy estamos conformes del enorme esfuerzo realizado. A mí me emocionó de mañana ver la gran cantidad de compañeros a primeras horas de la madruga que ya estaban organizando la locomoción o poniendo a disposición su cachilo".



En mi país

Que tibieza

Cuando empieza

A amanecer

Hoy brota la presencia soberana

Salú — Óscar Andrade (@Oandradelallana) March 27, 2022

Andrade llegó luciendo una camiseta por el "SÍ" y un tababocas rosado, el color con el que se identifica la papeleta para la derogación de los artículos de la LUC.