El voto en blanco o anulado, protagonistas de la campaña por el referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El partido por la anulación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se juega con la mira puesta en los indecisos. “Votar en blanco es votar el 'NO'”, es el mensaje que salieron a transmitir dirigentes del Frente Amplio (FA) en la recta final de la campaña. Para la coalición de gobierno, el argumento es “insólito” y apunta a “confundir” al votante.

El artículo 15° del decreto de la Corte Electoral -para dar marco jurídico a la consulta popular del próximo 27 de marzo- establece que el voto en blanco se considerará voto por 'NO' (celeste)”. Allí la izquierda decidió poner el foco para evitar el triunfo de la coalición.



El voto en blanco se produce cuando el elector deja el sobre vacío, pero también se computa cuando se introducen objetos extraños sin ninguna de las dos papeletas. En cambio, se anula cuando hay más de una papeleta, están rotas o rayadas o acompañadas de un objeto.

"Votar en blanco, probablemente sin saber, es votar 'NO'" Fernando Pereira Presidente del Frente Amplio

La primera en poner el tema arriba de la mesa fue la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, durante un acto del fin de semana en el Prado. “Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar en 'NO'. Si no te definiste, votá una papeleta del 'SÍ' una del 'NO' y anulás el voto”, expresó a Telemundo.



La intendenta llamó a los indecisos, que según Equipos son el 28% del electorado, a “no dejarse enredar” en el voto en blanco. “Elegí ambas papeletas, juntas al sobre y chau”, insistió a 15 días del referéndum impulsado por el Frente y el Pit-Cnt.



Consultado por El País, el presidente del FA Fernando Pereira consideró que “votar en blanco probablemente sin saber es votar 'NO'”. “Los que no quieren tomar partido, la posibilidad que tienen es votar anulado”, precisó.

“Nosotros estamos dejando la vida por el 'SÍ', pero al que no pudo tomar posición lo correcto es anular que no va a ninguna de las dos opciones, la forma más fácil de anular es poner una papeleta del 'SÍ' y otra del 'NO'”, explicó Pereira.



Más allá fue el exsenador del Nuevo Espacio Rafael Michelini, integrante del comando por la anulación, al afirmar que el 27 se opta por el "SÍ" con la papeleta rosada y por el "NO" con la celeste; mientras que “votar en blanco es votar a los blancos herreristas”.



“El voto en blanco es un voto al 'NO', a que queden estos 135 artículos nefastos y en definitiva es apoyar al herrerismo”, subrayó como argumento.



El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que siempre hay que apostar a convencer por el "SÍ", pero “de no lograrlo la opción es anular, de lo contrario está respaldando la posición del gobierno que es 'NO'”.



En la misma línea, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez señaló a El País que el Frente promueve que la gente “vote 'SÍ'”, pero añadió que “hay que informar que votar en blanco es participar de la decisión porque se suma al 'NO'”. “El voto en blanco no es neutral”, acotó ya que para ganar el referéndum se requiere el 50 más uno de los votos válidos y el anulado no computa.

"Confunden"

Desde el comando del 'NO', rechazaron esta estrategia del Frente en relación al voto en blanco. “Se ve que tienen mucha dificultad para convencer, a tal punto que han tenido que hacer más campaña por el anulado que por el 'SÍ'", dijo a El País el presidente del directorio nacionalista Pablo Iturralde.



“No nos llama la atención, ya ha llegado el punto que más que intentar convencer a través de argumentos que su opción es la válida apelan a que el ciudadano anule su voto”, opinó el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. “Cuando las mentiras son insuficientes ya ni siquiera se molestan por intentar convencer, ahora lo que buscan es que la gente no acompañe el 'NO'”, insistió el legislador. Acotó que “esta no es la mejor forma”.

"Tienen dificultades para convencer, por eso apelan al anulado". Pablo Iturralde Presidente del Partido Nacional

Asimismo, criticó que “en lugar de tratar de convencer”, el "SÍ" apele a “confundir”. “Es una máxima histórica propia del marxismo que dice: ´Si no lo convences confúndelos´”, subrayó sobre la línea que está siguiendo la oposición ya casi al final de la campaña. Rodríguez dijo que desde el Partido Nacional no se irá por ese lado, porque según explicó “si la gente no se convence por el 'SÍ' y por el 'NO' es libre de hacer lo que quiera”. “Eso es la democracia”, concluyó.



Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani consideró que “llamar a votar anulado es parte de una estrategia de la campaña del 'SÍ'” y salió al cruce de la misma. “Esto demuestra la falta de argumentos que tienen, realmente nos parece insólito en la historia de las campañas electorales”, aseguró.



“Uno en una campaña tiene que llamar a votar la opción por la que está trabajando y por la que cree. Llamar a anular el voto demuestra la falta de argumentos que está teniendo el Frente Amplio”, enfatizó.

Exigen disculpas públicas al FA por agresión en el Cerro

El “mal clima” que se generó en el Parlamento -entre el Partido Nacional y el Frente Amplio en los últimos días- preocupó a la coalición que alertó ante posibles desbordes a nivel de la militancia del "SÍ" y del "NO", rumbo al referéndum por la LUC. Algo de eso sucedió el pasado sábado en el Cerro de Montevideo, cuando un militante de la oposición -que se identificó como Germán Gutiérrez- amenazó a Florencia Porro, encargada de prensa de la Lista 40. “Acá el 'NO' nada, acá aguante el 'SÍ' a derogar todo, ¡a volar!”, les dijo a los gritos. Además, se refirió a ellos como “una manga de atrevidos”.



“Hablan de democracia, pero te quieren echar de un barrio. Así me gritó Germán, por defender ideas distintas a las del 'SÍ'", escribió Porro en Twitter. El presidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde exigió “disculpas” y aclaraciones de parte del titular del Frente Amplio Fernando Pereira. “Ante los hechos patoteriles, agresión y amenaza, ocurridos en el Cerro de Montevideo, por parte de un militante frenteamplista plenamente identificado, estamos esperando las disculpas”, escribió en su cuenta de Twitter.



El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez contó a El País que en Paso Molino, también el pasado sábado, un hombre que militaba por el "SÍ" empezó a hablarle mal a una señora que estaba en el lugar y él decidió intervenir. “Si la señora te dijo que no, es no”, le comentó. “Callate no te metas, nunca te hablé”, le respondió el militante por el "SÍ". “Yo le contesté que me habló cuando empezó a agraviar a una señora”, indicó. Finalmente, otra de las representantes del "SÍ" puso paños fríos y convenció al hombre de irse del lugar sin mayores problemas.



“Lo que está empezando a pasar, y basta con tener un poco de olfato para darse cuenta, es que el clima se está empezando a enrarecer y eso no es casualidad”, señaló Rodríguez. Afirmó que no contribuye que algunos dirigentes del "SÍ" “mienten” e “insultan” y eso termina por llegar a la militancia.

"El clima se empieza a enrarecer y eso no es casualidad". Juan Martín Rodríguez Diputado del Partido Nacional

“Ahora cuando se ve a los políticos intercambiando como dos personas normales, el clima ya cambia de buena manera”, añadió. Señaló que en sus recorridas mantuvo buen diálogo con en senador Alejandro Sánchez (MPP) y el intendente Yamandú Orsi, entre otros.



Sobre la agresión en el Cerro, Rodríguez dijo que “si algún compañero respondía algo eso terminaba mal”.



“Cada uno se tiene que hacer cargo del clima que siembra entre sus seguidores. Si yo siembro mal clima eso termina incidiendo en la militancia y no es la forma en que en Uruguay estamos acostumbrados”, opinó el legislador. Por lo que llamó a dar el ejemplo a los dirigentes políticos, para dejar en claro que “las diferencias de visión en la campaña no pueden estar por encima de la convivencia democrática”.



Fuentes del Partido Nacional indicaron a El País que la agresión sufrida por dirigentes blancos el pasado sábado en el Cerro será uno de los temas de análisis en el directorio de hoy. Además, se ajustarán los detalles del último tramo de la campaña, donde se apunta al contacto mano a mano con la ciudadanía por medio de la entrega de las papeletas celestes del "NO", esto implica que los folletos informativos se sacarán de circulación para evitar confusión de los votantes de cara al 27 de marzo.



El jueves 17 se hará un acto final de la coalición de gobierno en Montevideo. Además, se realizará una actividad de cierre de campaña el 23 en Las Piedras, en Canelones. En tanto, para hoy está convocada una reunión para definir los detalles de las cadenas de radio y televisión por el "SÍ" y el "NO".



En una rueda de prensa que realizó este fin de semana en el interior del país, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a su posible participación en la cadena del "NO". “Lo que yo voy a hacer, como ustedes me han visto estos dos años, es sentarme frente a una cámara y dar mi punto de vista de qué se trata esta ley que impulsamos”, señaló. En ese sentido, aseguró que no ha encontrado a “nadie” que le dijera que le perjudicó la LUC.