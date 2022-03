Jorge Larrañaga Vidal: “El Partido Nacional es fuerte cuando tiene dos alas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga Vidal, el hijo mayor del exministro del Interior Jorge Larrañaga, aseguró que Alianza Nacional puso “punto final” al duelo por la muerte de su padre y ahora apuesta a ser un sector “fuerte y atractivo” dentro del Partido Nacional.

Enfocado en el trabajo de militancia, de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, Larrañaga hijo sostiene que no es momento de hablar de posibles acuerdos electorales para que se sumen figuras a las filas, y que de lo que se trata actualmente es de “fortalecer al wilsonismo”. También, recordó algunas de las facetas de su padre a casi un año de su fallecimiento.

-¿Cómo ve el actual momento de Alianza Nacional y el wilsonismo en general?



-El wilsonismo es una expresión muy importante, y lleva la impronta de uno de los políticos más destacados del siglo XX. Mi viejo fue uno de los líderes fuertes de esa expresión, sino el más fuerte, en los últimos 20 años, con una proyección política basada en los valores de WIlson Ferreira Aldunate, por supuesto con su impronta y su propia acción. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, sobre esas raíces, construir futuro: dirigirnos hacia una transformación, con coordinación y mucho diálogo.



-¿Cómo se están desempeñando, según su visión, algunos de los integrantes de ese espacio, como los senadores Carlos Camy o Jorge Gandini?



-Celebro que existan muchas figuras que estén trabajando, es bueno para el país y para el Partido Nacional, porque el partido es fuerte cuando tiene dos alas. Pero ahora, creo que no es tiempo de hablar de acuerdos electorales. Mucho menos cuando tenemos el enorme desafío del próximo 27 con el referéndum. Hay conversaciones y acercamientos, pero veremos más adelante.

-¿Pero no observa una preponderancia del herrerismo en desmedro del wilsonismo?



-Puede ser. El herrerismo es el sector del presidente. Pero hay wilsonismo en el gobierno, ejerciendo cargos. Será nuestra tarea, de ahora en adelante, fortalecer ese espacio para que haya más y mejor wilsonismo.



-¿Y cómo ve sus propias posibilidades de proyectarse políticamente desde ese espacio?



-Yo estoy tirando del carro de Alianza Nacional junto con otros compañeros. Ni adelante ni atrás: en la misma línea. Creo que tenemos figuras valiosas para aportar al país. Y yo me veo actuando firme en ese sentido, sobre todo en la coordinación del espacio luego de la pérdida de su líder.



-¿Se ve sucediendo a su padre como líder de Alianza?



-Me veo trabajando para fortalecer el sector. Eso, por ahora, es lo más importante. Después veremos quiénes decantan en líderes o no. Ahora en el sector tenemos múltiples liderazgos, y tenemos que armonizar esos liderazgos para que puedan empujar al sector.



-¿En ese marco usted se ve con posibilidades?



-Por supuesto. Como todos los compañeros. Pero mi prioridad ahora es fortalecer nuestro espacio político, uno por el cual mi padre luchó muchísimo. Por supuesto, Alianza Nacional tendrá su propia impronta, porque no se puede vivir de recordar el pasado. Estamos siendo protagonistas en la defensa de la LUC. Sobre todo, en el tema de la seguridad, la última bandera que levantó el viejo.



-¿Piensa que dirigentes de otros sectores del Partido Nacional pueden llegar a integrarse a Alianza?



-Lo veo posible porque estamos trabajando para fortalecernos. Hemos tenido nuestro duelo, por supuesto, y a fines del año pasado hicimos nuestro encuentro, donde nos reunimos para ponerle punto final a ese duelo. Se viene un congreso de tono político, para abril, mayo, que venimos armando entre varios compañeros. Si hacemos todo ese trabajo, con todo el capital humano que tiene Alianza, por supuesto que podemos ser un sector fuerte y atractivo para que otros compañeros puedan sumarse en el futuro.

Jorge Larrañaga Vidal. Foto: Marcelo Bonjour

-¿Como por ejemplo?



-Por ahora no quiero dar nombres, sería imprudente. Veremos cuáles serán esas figuras cuando suceda.



-¿Cómo se está desempeñado Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior?



-Creo que lo viene haciendo bien. Mantuvo el equipo que puso Jorge Larrañaga. Ahí están Santiago González y Luis Calabria haciendo un buen trabajo. Y los datos de los delitos así lo avalan.



-¿Le parece que su padre hubiese manejado mejor la situación de crisis que se dio en el sistema carcelario?



-No lo sabemos. El viejo tenía una impronta muy fuerte, y además tenía una visión completa del tema de la seguridad. En su momento, él presentó el plan “Dignidad en cárceles”, que apunta a reconstruir la parte edilicia a los penales y dar más trabajo a los privados de libertad, y en el marco de ese programa se inauguró el primer centro de pre egreso del sistema carcelario, en el exComcar. No olvidemos que él venía luchando por el tema de la seguridad desde hace muchísimo tiempo. Pudo interpretar que ese era un flagelo, y de los que más aquejaban al Uruguay. Sé que el viejo lo hubiese manejado bien, porque siempre buscaba una solución, con una voluntad inquebrantable como la que tenía.



-¿Cuál es su presentimiento respecto del referéndum?



-Los pingos se ven en la cancha. Pero, tengo el presentimiento de que la gente no quiere retroceder, y va a apostar para que el gobierno pueda seguir. Porque la gente realmente no percibe perjuicios desde que la LUC está vigente, desde hace 19 meses.



-Se lo preguntaba porque los aumentos de combustibles y tarifas pueden operar en contra del esfuerzo que se está haciendo a nivel de militancia.



-Los argumentos de los defensores del Sí pasan por ese punto en particular. Sobre todo, haciendo un realce con connotaciones que no tienen que ver con la realidad. Me parece increíble que el Frente Amplio y los sectores del Sí den lecciones sobre ese tema en particular. Parecen olvidar que hubo que capitalizar con US$ 800 millones a Ancap por todos los negocios ruinosos.



-A casi un año de la muerte de su padre, ¿cómo procesa su ausencia?



-Con mucho dolor, pero también con el ejemplo que siempre nos inculcó: seguir adelante. Esa es la realidad.



-¿Cómo hacía Jorge Larrañaga para tener una actividad política intensa y estar presente para sus hijos?



-Nosotros lo acompañábamos mucho en cosas como la política, pero también en otras como, por ejemplo, el turf. Y él nos acompañaba en nuestras actividades. Éramos de juntarnos a ver películas, en su casa o en la nuestra. Películas como Gladiador, El Padrino, Rocky. Esas las vimos varias veces. Al viejo le gustaba mucho Al Pacino, entonces, vimos muchas películas con ese actor, como Perfume de Mujer y Fuego contra fuego.