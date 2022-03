"Votar sigue siendo una fiesta", dijo el intendente de Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerca del mediodía de este domingo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, votó en el circuito 86 ubicado en el salón comunal del barrio 4 de Noviembre de la capital sanducera, en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Ante los medios, el jefe del gobierno departamental sanducero ponderó el “ejemplo” que representa Uruguay en este tipo de actos, al ser una de las “pocas democracias plenas en el mundo”.



“Así que el uruguayo lo vive como una fiesta, más allá de que esto es un poco fuera de los términos normales a lo que estamos acostumbrados cada cinco años; pero igualmente el hecho de ir a votar creo que para todos sigue siendo una fiesta”, argumentó.

Olivera también se refirió a que ha sido “una campaña rara”. “El clima que se vivió estos últimos días, pese a que estábamos en veda, era distinto a otras elecciones; demasiada tranquilidad me pareció. Porque en otros procesos electorales se veía un poco más de efervescencia. Pero creo que, obviamente, no es fácil para la gente laudar sobre un tema que no es fácil. Sin embargo, todos hemos tenido las herramientas a la mano”.



El intendente de Paysandú acotó que este lunes 28 la “vida sigue”, como la del gobierno nacional y departamental. “Hay herramientas en juego, que se deciden hoy y el gobierno nacional seguramente verá si la sigue o no teniendo; o si la gente la sigue teniendo o no, que es lo que está en juego en definitiva”.