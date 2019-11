Daniel Martínez: "(Tengo) el deseo de que sigamos en este proceso democrático y que el pueblo uruguayo esté unido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Frente Amplio Daniel Martínez vota este domingo en la sede de la Universidad ORT de Pocitos.

Al salir de su casa, Martínez se refirió al video del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en el que exhorta a los miembros de las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio: "Vi el video de Manini y no me pareció correcto. No estoy de acuerdo con ninguna forma de imposición de ideas". Y añadió: "Uno ve eso y por ahí se dice ‘pucha', estamos perdiendo algunos códigos. Ojalá reflexionemos como sociedad y logremos una actitud distinta".

A la llegada al circuito dijo: "(Tengo) el deseo de que sigamos en este proceso democrático y que el pueblo uruguayo esté unido". También afirmó que las encuestas "personales" no existen y que habrá una evaluación del desempeño durante la campaña "dentro de unos meses".

Sobre su compañera de fórmula, Graciela Villar, expresó que es un "ser humano maravilloso" y el "abrazo telefónico" que se dieron en la mañana "fue una hermosura".

Lo que dicen las encuestas.

Las cinco encuestadoras de referencia coinciden en que Luis Lacalle Pou llega con ventaja, y que salvo un cambio brusco en el comportamiento del electorado, será el próximo presidente.

Radar, por ejemplo, proyectó para Lacalle Pou una intención de voto del 49,9% y para Martínez del 44,3%, con un 5,8% de votos en blanco o anulados. Para Opción, Lacalle Pou llega con el 51% de intención de voto, mientras que Martínez tiene el 44%, con un 5% que votaría en blanco o anulado. Para Equipos, en tanto, Lacalle Pou consigue el 50% de adhesión y Martínez el 44%, con un 6% de votos en blanco o anulados. La consultora Cifra proyectó 51,5% para Lacalle Pou y 44,5% para Martínez, con un 4% votando en blanco o anulados. Y Factum proyectó un 51% para Lacalle Pou y 43% para Martínez, con 6% de votos en blanco o anulados.

Al respecto, dijo sobre sí mismo: "Soy un hombre feliz y voy a seguir siendo un hombre feliz". Y consideró: "Gane quien gane hay que seguir metiendo, debatiendo ideas cada uno desde su lugar. El que gane desde el lugar ejecutivo y el otro desde una oposición responsable".

"No hay ansiedad. Debe de haber sido la noche que dormí más tranquilo en los últimos cinco meses", apuntó.

Consultado sobre el apoyo recibido por el Frente Amplio, Martínez dijo que no se sintió relegado. "Son los periodistas y los politólogos los que dicen eso, pero no, realmente no creo en eso", aclaró. Pero añadió: "Por supuesto, hay conductas humanas, pero no soy quien para juzgarlas".

Segunda vuelta.

Para esta segunda vuelta, Martínez no hizo alianzas con otros partidos. Lacalle Pou, en cambio, formó lo que se dio en llamar la “coalición multicolor” con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente, que además de acordar una serie de medidas plasmadas en el documento “Compromiso por el País”, conforman una mayoría parlamentaria.

En el cierre de su campaña en Florida, Martínez reunió a José Mujica, Danilo Astori, Mario Bergara, Lucía Topolansky, Óscar Andrade, Carolina Cosse y Javier Miranda, entre otros dirigentes frenteamplistas. Fue la primera y única vez que logró reunir a los principales referentes del Frente Amplio en un mismo acto para la foto.

El cierre de campaña del Frente Amplio venía precedido de un cortocircuito entre Martínez y Mujica. Al expresidente no le cayó bien que el candidato dijera en el debate con Lacalle Pou que el programa de gobierno del Frente Amplio no le mandata. Eso se reflejó la noche del miércoles en Florida: no hubo abrazo, sí un saludo frío a iniciativa de Martínez y que consistió en un breve apretón de manos.

Próxima legislatura.

Uno de los resultados más importantes de las elecciones de octubre fue que el Frente Amplio perdió la mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

A partir del 15 de febrero, la coalición de izquierda hoy en el gobierno tendrá 13 senadores (actualmente tiene 15), contra 17 de la coalición multicolor (10 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 3 de Cabildo Abierto). En Diputados, el Frente Amplio contará con 42 bancas (actualmente tiene 50), frente a 56 de la coalición que respalda a Lacalle Pou.