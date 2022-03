Yamandú Orsi sobre operativo en Progreso: "Algo no termina de cerrar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este domingo Yamandú Orsi, intendente de Canelones, llegó a la escuela N° 110 para votar en el referéndum que define la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Respecto a los incidentes que se relataron ayer desde la cancha de Progreso y que el gobierno ha calificado como un operativo habitual para evitar el ingreso de drogas o pirotecnia, Orsi recomendó que este es un momento "en el que los que tienen mayor nivel de responsabilidad les hace muy bien el silencio mientras se aclaran los tantos". Y afirmó: "Algo no termina de cerrar y en algún momento va a cerrar. Cuando baje el agua veremos que algo no está bien".



El jefe comunal dijo que el hecho de que el operativo haya sido el día anterior "complica para que todo esté claro". "Estoy esperando que se defina qué es lo que pasó, que no quede ninguna duda. Una duda puede significar la pérdida de confianza. Se tiene que aclarar y a veces las órdenes no son claras. Me llama la atención la solidaridad que empezó a aparecer de los otros clubes. Hay que tener cuidado, también las expresiones que pasaron después, incluso viniendo del mundo institucional son temerarias. Son momentos donde aquellos que tienen mayor nivel de responsabilidad, les hace bien el silencio", señaló Orsi.

Sobre el desarrollo de la campaña para el referéndum por el NO, el intendente canario hizo un balance positivo. "Las campañas tienen mucho que ver con los recursos, también con la creatividad y las coyunturas a veces son los que son. Uno desea que la campaña sea de una forma y sale de otra. Se intensificó al final, se puso tensa, es lógico pero hoy se termina y mañana a seguir trabajando".

Según Orsi, el resultado de las runas "no cambia mucho lo que es la dinámica institucional. Los problemas se intensifican, la inflación, los salarios, nos preocupan. Creo que a veces le damos más trascendencia de la que tiene una instancia como esta. El resto del país, los resortes de funcionamiento institucionales van a seguir como están".

Agregó que las urgencias pasan por "el poder de compra, el salario. Esa es la gran preocupación de todos, no rinde. Además de la rebaja del salario, la caída de las jubilaciones, hay una inflación que a esta altura está haciendo mucho ruido. Esa es la dificultad que tenemos para adelante, al punto que el gobierno salió a plantear alguna cosa, creo que vamos a tener que profundizar más, pero la base de todo es que los ingresos rindan", remarcó.

Orsi dijo que visitará a su madre y luego a compañeros del Frente Amplio en varios lugares de votación, principalmente en Las Piedras, y luego partirá para Montevideo para esperar los resultados.