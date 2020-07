Visita a expresidentes: así fue el primer día del canciller Francisco Bustillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No faltó nadie ayer al cumpleaños (79) del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Por su casa, ubicada en el corazón de Carrasco, desfiló parte de la familia presidencial, e incluso, el recientemente designado canciller de la República, Francisco Bustillo, a quien el blanco considera un amigo.

Pero no es con el único expresidente con quien el flamante ministro cultiva una larga amistad. También es muy cercano al expresidente Tabaré Vázquez. De hecho, ayer se comunicó telefónicamente con él, en su primer día formal como canciller.

Bustillo llegó ayer al Palacio Santos minutos antes de las 10 y 30 de la mañana. Allí lo esperaban su vicecanciller, Carolina Ache Batlle y el director general de Secretaría, Diego Escuder con quienes recorrió cada una de las direcciones y oficinas del Ministerio.



Fuentes de esa secretaría de Estado coincidieron en que el ministro fue recibido de muy buen ánimo por los diplomáticos, con quienes compartió anécdotas de su trayectoria en la diplomacia.

Bustillo comenzó ayer su actividad presencial tras una semana en cuarentena por el coronavirus, luego de viajar desde España, en donde cumplía funciones como embajador. El lunes próximo, tras reunirse con los expresidentes, el ministro presentará los que serán sus lineamientos, entre los que no figura la recientemente nueva diplomacia, anunciada por el hasta hace poco canciller Ernesto Talvi.

De gira.

“Viene el tío Luis”, avisó desde la puerta de la casa de su abuelo en Carrasco, Joaquín (dos años y medio), el sobrino del presidente Luis Lacalle Pou, quien se asomaba a la puerta con su mamá, Pilar, a recibir a cada uno de los invitados que llegaba con regalos para su abuelo.



Lacalle Pou se sorprendió ayer cuando al ingresar a la casa de su padre, aguardaba en el jardín un grupo de periodistas que esperaba la visita de Bustillo. El mandatario pasó a saludar a su padre por su cumpleaños tras su jornada laboral en la Torre Ejecutiva.



A la salida, el presidente comentó que obsequió a su padre un tapaboca.



El presidente se adelantó a visitar a Lacalle Herrera. Una hora más tarde, en el mismo lugar, coincidiría el flamante canciller que se acercaba a saludar al cumpleañero. Lacalle Herrera dijo en rueda de prensa que “el interés nacional tiene que ser la brújula de la política exterior”, al tiempo que destacó la confianza depositada por Lacalle Pou en el exembajador.

“Conoce una organización que tiene sus complejidades y está ubicado desde el punto de vista en consonancia con el presidente de la República”, comentó Lacalle Herrera al ser consultado sobre las cualidades de Bustillo para asumir el mando de la diplomacia internacional del país.

Bustillo tiene una larga amistad con la familia Lacalle que viene incluso desde su padre. Ayer, como todos los invitados que llegaban a saludar al cumpleañero, el canciller fue recibido por Pilar Lacalle Pou. “Mirá en el lío que me metió tu hermano”, le dijo el ministro entre risas. “Es un lío lindo” porque para el canciller reviste un “honor enorme” haber sido designado, apuntó minutos más tarde.

Contó que su intención es “pasar un muy buen rato y conversar sobre la visión de la política exterior” con los expresidentes: “Son hombres de Estado que trascienden a su propia época, y para mí es un caudal enorme de experiencia y de conocimiento”, consideró.



Horas antes, Bustillo había visitado en su casa de Punta Carretas al dos veces presidente, Julio María Sanguinetti, de quien se llevó “muchos apuntes y guías”.

Es que su aspiración por estas horas, antes de presentar las que serán sus prioridades de gobierno, es intercambiar opiniones con los exmandatarios. Contó que le pidió recomendaciones al colorado, pero que le respondió que él era un erudito en la materia. “Repasamos la realidad internacional y sobre todo el punto de vista conceptual; fue una charla muy enriquecedora”, remató.

Bustillo aún no se ha referido a la renuncia de su antecesor al cargo, pero tampoco se ha pronunciado sobre la situación que vive hoy Venezuela. Si bien ayer señaló que no tendrá una transición con Talvi, espera sí poder contactarse con él. Al ser consultado en reiteradas ocasiones por uno y otro tema, prefiere contestar que todas las respuestas estarán el lunes próximo cuando presente sus lineamientos para los próximos cinco años de gobierno.



“Yo estaba hace diez días preocupado que me pudiera entrar el traje de baño para irme de vacaciones cinco días y pasé de esa preocupación a preocuparme por la política exterior del Uruguay”, respondió el secretario de Estado antes de ingresar a lo de Lacalle Herrera.



Bustillo es diplomático de carrera, hoy muchos destacan su capacidad para esa labor que lo llevó a ocupar las embajadas de Buenos Aires y Madrid.

Prepara cambios en Relaciones Exteriores El nuevo canciller de la República prepara una serie de cambios en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer, el propio ministro comentó que además del nuevo jefe de gabinete que ya fue sustituido la semana pasada, se esperan nuevas designaciones. El País informó la semana pasada que Bustillo elegirá a Fernando López Fabregat, un hombre de su máxima confianza para ocupar la jefatura del gabinete. El excanciller Ernesto Talvi había resuelto darle continuidad a José Luis Rivas como su jefe de gabinete. El diplomático venía de la gestión frenteamplista de Rodolfo Nin Novoa, y Talvi lo ratificó en el cargo.



Pero éste no será el único cambio que implemente el nuevo canciller en materia de autoridades. También está decidido el cambio en la Dirección General para Asuntos Técnico Administrativos. Allí estaba Pablo Scheiner, y Bustillo resolvió que ocupe ese lugar Hugo Caussade. Se trata de un funcionario de carrera diplomática que ya había estado en la administración de Nin Novoa.



Bustillo indicó que buscará conformar “una Cancillería lo más eficiente posible, que es lo que se merece el Uruguay” y que desde su lugar podrá aportar “experiencia” y “conocimiento de esta casa”. También dijo en rueda de prensa que “no puede haber una división entre lo político y lo técnico” y que su objetivo es “darle a cada uno la función que se merece y donde puede rendir más”. Respecto al encuentro que tuvo el domingo con Lacalle Pou, señaló: “Hablamos en líneas generales lo que es la línea de política exterior del gobierno y en ese sentido lo que yo puedo aportarle en favor de este espléndido equipo que ha conformado”, añadió el canciller.