Batllistas consideran "un error" la decisión de Ernesto Talvi de dejar la Cancillería

La interna colorada se encuentra al rojo vivo. La decisión del canciller Ernesto Talvi de planificar su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores no cayó nada bien en el seno de Batllistas.

Es que en el sector que lidera el expresidente Julio María Sanguinetti, si bien destacan la gestión del economista, consideran que su decisión fue un error por ser anunciada a tan solo 100 días de haber asumido.

Un dirigente del sector que compitió en las elecciones internas con Ciudadanos -grupo liderado por Talvi- dijo a El País que el canciller está atravesando su “adolescencia política”. Consideró que su decisión de alejarse del ministerio ocurre porque “es un recién llegado, no está acostumbrado a los usos de la política, no está acostumbrado a las costumbres de la negociación, a la conversación y al contacto directo”.

Este dirigente sostiene que el canciller está “incómodo” porque ocupa un “rol político” al cual “no termina de acostumbrarse”. La fuente, que pidió no ser identificada, considera que “sus enojos y su mal humor, vienen porque él (Talvi) no controla la situación y no se sabe manejar desde una posición de necesidad de negociar. El tema no es con Sanguinetti”, remató.



El País intentó ayer comunicarse con el secretario general del Partido pero en su entorno informaron que no hablaría del tema.

Talvi reconoció este jueves tras una reunión con su bancada política que hoy tiene un “distanciamiento circunstancial” con el expresidente “por formas muy distintas de entender, de ver y de sentir la política”.

Por su parte, el diputado Conrado Rodríguez, dijo a El País que realmente “sorprendió” la decisión de Talvi dado que “nunca es una buena noticia para un gobierno que un ministro anuncie su renuncia a 100 días de iniciada la gestión, más allá de sus motivaciones”.

Rodríguez señaló que su sector tiene una “valoración positiva” de su gestión en la cartera. Paralelamente, el legislador indicó que en caso de que la renuncia sea efectivizada, “sería conveniente comunicarla a la institucionalidad del Partido Colorado. “Todos representamos al Partido Colorado y a mi juicio es importante que el Partido conozca las razones”, remató el diputado.

Las diferencias entre ambos sectores no son nuevas, vienen desde la elección interna del año pasado, en la que resultó ganador Ciudadanos, que tiene hoy la mayoría en el Partido Colorado. El sector de Talvi otorgó sus votos para que Sanguinetti sea el secretario de la colectividad política. El veto de Talvi para que Julio Luis, el hijo del expresidente esté en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) evidenció aún más las diferencias entre ambos sectores.

Respaldo político.

Mientras tanto, el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller se mostraron cordiales ayer en público en una conmemoración de los 91 años del nacimiento de Ana Frank. En el homenaje que se realizó en el Palacio Taranco, el presidente reconoció al canciller por su idoneidad para estar al frente de la Cancillería y por el “gran trabajo” realizado hasta ahora.

Lacalle Pou y Talvi saludándose en conmemoración de los 75 años del cierre de los campos de exterminio nazis. Foto: Leo Mainé

“¿Qué va a pasar en el tiempo? No lo sabemos. Sí sé que va a estar en la primera línea de batalla para que al país le vaya bien”, señaló el mandatario que solo aceptó una pregunta de los periodistas.



Talvi comunicó el martes su decisión al presidente en medio de la polémica generada tras sus declaraciones sobre Venezuela. El jueves, el colorado señaló que su decisión responde únicamente a la necesidad de cumplir otro rol en la coalición de gobierno, uno mucho más político. Lacalle manifestó que “uno integra el gobierno con gente idónea, con equilibrios políticos, pero sobre todo, trata de juntarse con buena gente”. Respecto a la reunión con Talvi, Lacalle Pou manifestó que fue “muy afectuosa y muy conceptuosa” y que coincidieron en que “ambos vamos a empujar el carro”. Además, agregó que el canciller es una “persona que puede aportarle al país”.