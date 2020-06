Tabaré Vázquez dijo que en la coalición “ya se están viendo fisuras”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del ciclo virtual “Barrio a barrio”, el expresidente Tabaré Vázquez, pidió defender el legado del Frente Amplio y rebatir “cada ataque” con cinco acciones positivas realizadas. Dijo que la coalición de gobierno “ya está mostrando fisuras” y llamó a mantener el contacto con la población de cara a las próximas elecciones departamentales de septiembre.

La pandemia había trastocado los planes iniciales de Vázquez de recorrer comités de base una vez que había dejado la Presidencia, pero tres meses después de su última aparición pública en el balneario San Luis ayer mantuvo contacto con los militantes de base del comité Cuaró, de su barrio Prado.

Se trató de una actividad “no presencial” que fue realizada utilizando la plataforma Zoom y transmitida por Facebook Live. “En una coyuntura tan especial, de pandemia y de ser oposición, queremos conversar con Tabaré porque para muchos jóvenes ser oposición es una cosa nueva”, dijo el dirigente de base Manuel Ferrer al presentar al expresidente.

Sensiblemente emocionado, desde su residencia del Prado, Vázquez habló de la importancia de mantener el contacto con la gente, a pesar de la pandemia. “Entonces, la actividad política del FA tiene que retomarse con ganas, con fuerza y con necesidad de avanzar en la línea histórica de contacto con la población. Si no la podemos hacer mano a mano, por esta vía”, señaló.

En momentos donde gobierna la coalición -conformada por blancos, colorados, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente- Vázquez reafirmó que el Frente Amplio “es una fuerza política seria y responsable, que no se unió para un acto electoral si no que tiene 50 años de vida y es pilar de la democracia del Uruguay”.



Como ya lo expresó en múltiples oportunidades, incluida la campaña electoral de 2014, Vázquez insistió en que el Frente Amplio “es el mejor proyecto político, para que vivan mejor los uruguayos”. Agregó que la izquierda tiene una “mentalidad distinta” y “más abierta”, por lo que enarboló la bandera de la descentralización.

“En un gobierno nacional, que es coalición de cinco partidos políticos y donde ya se están viendo fisuras, asentar bases de la ciudadanía en gobiernos departamentales es de fundamental importancia”, afirmó en referencia a la próxima elección prevista para el 27 de septiembre. En todo momento, Vázquez remarcó la importancia de la instancia, tanto como las nacionales y pidió “rescatar la bandera histórica, de hacerle conocer a los vecinos de todo el Uruguay que el FA está con ellos, que estamos al lado”.

En una especie de “desahogo”, como él lo llamó, el expresidente llamó a dar el “cinco a uno” y por cada crítica presentar cuatro o cinco logros del Frente en un mismo tema. “Tenemos que decir que es mucho lo que hicimos bien, alguna cosa regular y otras mal, para arrojar luz a la realidad objetiva y no la realidad virtual”, añadió.

Con respecto a la última elección nacional, Vázquez dijo que “hubo un relato que acaparó a través de los grandes medios la agenda (...) Nosotros no vamos a ganar una elección por los medios, sí la ganamos en el contacto con la gente; que también utilizó el actual presidente de la República, que recorrió el país y habló con la gente como lo hacíamos nosotros”, afirmó en alusión a Luis Lacalle Pou.

Vázquez defendió el “legado” del Frente Amplio y aseguró que permitió al gobierno “llevar bien” el tema de la pandemia en algunos aspectos. Como ejemplo citó el Plan Ceibal, el sistema de salud y la situación financiera del país.



“Se habla mucho del déficit, pero se dice poco o nada de las fortalezas financieras que ha permitido que este gobierno recurriera a créditos de organismos multilaterales. El Uruguay tuvo 15 años de gobierno con una economía bien manejada. Al final del período hubo una debacle a nivel internacional y hubo dificultades para disminuir el déficit, pero las mismas dificultades, de otro tipo, las está teniendo este gobierno que tendrá un déficit más alto”, subrayó el expresidente.

El presidente Luis Lacalle Pou visita a Tabaré Vázquez. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

Vázquez defendió la gestión económica de su gobierno, al indicar que también se incrementó el déficit por circunstancias internacionales. “Nos aumentó el déficit también por los condicionantes externos y no nos perdonaron”, indicó. En ese sentido, el expresidente llamó a difundir los tres legados del FA en los que se apoyó este gobierno para enfrentar el coronavirus.



“Por cada ataque a una de las acciones del FA defendamos con cuatro o cinco acciones, de la misma especie y en el mismo tema, que fueron positivas”, pidió Vázquez. Llamó a hacerlo en conversación con la gente, en la panadería, en una reunión social o donde sea.

Como ejemplo, Vázquez dijo que se critica al Frente Amplio por el Antel Arena y si costó US$ 60 millones o US$ 100 millones. “Lo que tenemos que decir es que tenemos un Antel que es nuestra porque la defendió el FA, y otras organizaciones sociales, porque en la década del 90 querían privatizarla. Que sin Antel no existiría el Plan Ceibal”, añadió. Como otros elementos destacó la “alta conectividad a internet por fibra óptica”.

En la misma tónica habló de la educación, más allá de los problemas de Secundaria. Destacó los resultados en Primaria, la creación de una nueva universidad y el aumento de salario para docentes. “Lo que tenemos que decir es ganamos cinco a uno. Por cada crítica tenemos que mostrar cuatro o cinco acciones positivas”, reiteró ayer a los militantes de base del comité Cuaró.

El Frente en su nuevo rol Consultado sobre el rol que debe jugar el Frente Amplio como oposición, el expresidente Tabaré Vázquez dijo que no debe ser “para sacar” al actual gobierno como decía la coalición en campaña electoral de la izquierda.



“No debemos ser oposición para sacar del gobierno a esta coalición, sino para cuidar los derechos adquiridos”, dijo.



Por otro lado, señaló que es fundamental “revitalizar” las bases a nivel del FA. “La militancia que hubo en noviembre fue estupenda”, subrayó.