Vidalín dijo que será como “el chinito” de Tiananmén si tocan puente ferroviario de Durazno por UPM 2

"Iba a decirte si lo tocan renuncio. No lo voy a decir. O sea, si lo cambian renuncio", dijo este lunes el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, al programa radial Alternativa Durazno sobre un eventual retiro del puente ferroviario de su departamento en el marco de las obras del Ferrocarril Central, porque lo consideró un "monumento departamental".

Más tarde, en diálogo con El País, el jefe de gobierno duraznense, puntualizó: "Dije 'podría' renunciar al cargo", y remarcó que un cambio del puente "es como si tocaran el Obelisco en Montevideo". "¿Te acordás de la plaza de Tiananmén, el chinito que se paró adelante del tanque? Bueno, ese soy yo", afirmó en Alternativa Durazno.



Vidalín señaló que en el pliego y contrato que firmó el gobierno del Frente Amplio con UPM y la obra del consorcio "en ningún lugar se dice que se va a cambiar el puente, se habla de reforzarlo". "Entendemos que si hay que gastar, que se gaste, pero cambiarlo no", remarcó.



"¿Tienen necesidad de bajar las partes (12) para ir reforzándolas?, sin problema, pero el puente es patrimonio de todos los duraznenses", expresó sobre este asunto, que dijo, le ha dado "muchos dolores de cabeza".



"En las elecciones departamentales perdí miles de votos por defender el tren y el emprendimiento de UPM, porque creo en el trabajo, apuesto al crecimiento, mejora del medio ambiente con los finlandeses", remarcó.



Vidalín señaló que hace unos 20 días se les planteó "por primera vez" este tema, y que se opusieron "inmediatamente". El dirigente nacionalista señaló que tiene "la palabra" de que "en principio" no se cambiaría el puente por parte del representante del Grupo Vial Central, Alejandro Ruibal, así como del supervisor de la obra del Ferrocarril Central, Jorge Kliche, el presidente de AFE y dirigentes políticos (Juan Straneo, Miguel Irrazábal y Martín Tierno).



Días atrás se fijó una reunión con el ministro de Transporte, José Luis Falero, y sus asesores para el 17 de setiembre, pero va a "tratar de adelantarla".



En diálogo con el medio local, Vidalín señaló: "Tengo otra llavecita que cierra una puerta muy importante, que está guardada en una caja fuerte". Consultado por El País sobre este punto, dijo: "La vía férrea pasa por la ciudad. Hasta ahí puedo, el resto me lo guardo".



"Lo debieron haber previsto antes, no ahora", agregó sobre la situación del puente, que "indudablemente" deberá "reforzarse". Señaló que los vagones soportaban 17 toneladas por eje, y ahora deberán soportar 23 toneladas por eje.



Vidalín también dijo al programa radial que este cambio surge porque "los ingenieros se niegan a firmar que el puente va a aguantar 50 años más". Para esto, llamó a firmar su resistencia por un plazo menor, por 10 o 15 años, ya que el patrimonio departamental "tiene más valor que cualquier cosa", dijo.



"Este puente lo hicieron los ingleses, no lo ha tocado, ni movido nada. ¿Quién nos da a nosotros garantías de que una estructura, sea española, china, va a ser más fuerte que esto? ¿O estaremos buscando ahorrar para no tener que construir pilares en el rio? Acá no hay ahorro. Estamos hablando de sentimientos, emociones, patrimonio e identidad", manifestó.