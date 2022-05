"Es lo que venimos proponiendo": Raffo a Cosse ante nuevo proyecto de saneamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional, respondió este lunes al anuncio que hizo el viernes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de que comenzará "de cero" una nueva solicitud de fondos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para saneamiento, tras la fallida votación al préstamo por US$ 70 millones en la Junta Departamental.

"Lo que anunció la intendenta de Montevideo es lo que nosotros venimos proponiendo hace ya prácticamente ocho meses", aseguró Raffo, también excandidata a intendenta de Montevideo por la coalición en las últimas elecciones departamentales, según consignó Radio Universal.

"Por lo que escuchamos atentamente en la conferencia de prensa de la intendenta ella vuelve a proponer que se vayan a usar a saneamiento, que es lo que nosotros buscábamos", aseguró en ese sentido.



En un principio, destacó Raffo, se pensaba utilizar los fondos del BID "para un proyecto de limpieza" cuando "tradicionalmente" se utilizaban a saneamiento. Este punto fue el que generó fricción entre ambos bandos políticos en los últimos meses. El préstamo del BID se dividía en US$ 47,6 millones para compras de limpieza y en US$ 22,4 millones para a obras de saneamiento.



La dirigente nacionalista remarcó que su partido "históricamente ha votado el saneamiento de Montevideo", de manera que si sigue por esa linea "no habría ningún tipo de problema". E insistió: "Es más, es lo que pedimos".

"Vamos a empezar de cero con el BID, vamos a generar un nuevo proyecto con el BID”, declaró el viernes Cosse. Al respecto, Raffo puntualizó por estas horas que "toda propuesta de préstamo con el BID requiere de una mayoría especial en la junta y habrá que verlo y trabajarlo con toda la coalición".



Cosse ya adelantó que este proceso, que implicará ir otra vez al Ministerio de Economía y elaborar proyectos, que el BID los analice, y que luego recién se apruebe en la Junta llevará meses. Con ese dinero, dijo que se podrá hacer las obras de saneamiento en Rincón del Cerro, Casabó Norte y las reparaciones de la Red Arteaga.



Por el momento, Cosse anunció que con fondos de la Intendencia de Montevideo se realizará el saneamiento de la zona del Arroyo Mataperros.