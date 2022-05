Cosse y su nuevo plan para la limpieza y saneamiento: préstamo “de cero” con BID e impuesto por residuos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De camisa blanca, pantalón negro y moviéndose por el escenario, la intendenta Carolina Cosse habló más de 40 minutos de sus planes para Montevideo luego de no lograr los votos en la Junta Departamental para aprobar el que era su proyecto original. Negociar un nuevo crédito “de cero” con el BID para obras de saneamiento y cobrar un nuevo impuesto a las grandes empresas generadoras de residuos -para financiar sus planes de limpieza- fueron los principales ejes de sus anuncios.

Aplausos y más aplausos se escucharon en el club Stockolmo, especialmente cuando hizo referencia al préstamo del BID por US$ 70 millones que fracasó en la Junta Departamental por la negativa de gran parte de la coalición de acompañarlo (Ciudadanos, del ministro Adrián Peña, sí dio su apoyo, pero sus dos ediles no alcanzaron para obtener los tres votos que necesitaba más allá de los del Frente Amplio).



“Hice lo que pude, porque no me resigné y hablé con todo el que tenía que hablar. Y todavía no me resigno a que haya gente que quiera hacer de la política un cálculo menor”, dijo. Y acotó: “A la democracia la tenemos que defender todos los días y no con discursos”.



Al fondo, donde había militantes de base con carteles cuestionando a la oposición por no votar en la Junta, sonaron fuerte los aplausos para alentar a Cosse. A un costado del escenario su gabinete la seguía atentamente, y en primera fila se encontraban el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con quien se saludó antes de iniciar la presentación.

“Vamos a hacer igual la obra del arroyo Mataperros”, anunció, refiriéndose justamente en la zona donde se ubica el club Stockolmo. Pero entre los pendientes ubicó la reparación de la red Arteaga, Rincón del Cerro y Sayago Norte. Para hacer las obras de saneamiento señaló que “se empezará de cero” a negociar con el BID y esto implica volver a apelar a la oposición en la Junta Departamental.



“Como el centro es la gente, vamos a empezar de cero con el BID, vamos a generar un nuevo proyecto con el BID y utilizaremos el concepto moderno de saneamiento ambiental”, explicó mientras movía sus manos de un lado a otro. Esto implica ir otra vez al Ministerio de Economía y elaborar proyectos, que el BID los analice, y que luego recién se apruebe en la Junta. Lo cual, reconoció la intendenta, llevará meses.



Otro capítulo supone la limpieza. No se hará la planta semiautomática para el procesamiento de residuos y quedará por el camino la recolección domiciliaria en Carrasco, en Lezica y Malvín. Así como la instalación de contenedores antivandálicos en Pocitos y el Cerro.



Lo que sí se hará por medio de la obtención de créditos de corto plazo -que no necesitan una mayoría especial en la Junta- es desplegar medidas en cooperativas y complejos de viviendas (de más de 20 unidades), donde se instalarán contenedores diferenciados, lo que según Cosse aumentará la clasificación y el reciclaje. Consultada en rueda de prensa sobre los montos de los créditos que se negocian, prefirió no dar ningún tipo de detalle, aunque reconoció que se pagarán tasas de interés más altas que con el préstamo original del BID.

En tanto, anunció el envío a la Junta de un proyecto para que paguen las empresas “grandes generadoras de residuos”. “Con eso vamos a contar con más fondos, pero eso también va a ser un incentivo para que las empresas generen menos residuos y se desperdicie menos materia prima”, subrayó.

Basurales

“Hay decenas de áreas tomadas por la basura en Montevideo”, reconoció la intendenta. Dijo que en el análisis que se hizo -en el marco de la elaboración del proyecto del BID- se constató que esto “no tiene una sola causa”. A veces, señaló, puede ser que un camión de la intendencia no pueda entrar (porque hay que ensanchar una calle) o porque las personas que viven ahí trabajan con la basura.



“A veces la causa es delictiva, y ahí tendremos que avisar al ministerio correspondiente”, añadió. En tanto, señaló que “a veces hay una gran responsabilidad empresarial” y anunció que habrá multas de acuerdo a los daños ambientales.



Cosse afirmó que las áreas tomadas por la basura “tienen que ser liberadas”. “Ya lo empezamos a hacer con un equipo de más de 60 personas que están recorriendo y hablando con los vecinos”, subrayó.



Después de decir que “todos tenemos derecho al planeta y la obligación con el planeta”, Cosse pidió anotarse en un programa, al que llamó “gran movimiento de voluntarios por el ambiente en Montevideo”. Todo es parte del Plan V -por Verde- para limpiar la capital. “No hay un Plan B, con B larga para el planeta; por eso es un Plan V con ve corta”, insistió.

“¿Por qué no podemos generar una revolución ambiental en Montevideo? Hay que seguir, hay que seguir, siempre hay que seguir”, se contestó. Es la misma frase que empleó cuando no la eligieron como compañera de fórmula de Daniel Martínez en las pasadas elecciones nacionales de 2019.

Lo que no se hará

Todas las obras de infraestructura de saneamiento en Rincón del Cerro y la reparación de la red Arteaga. Para estas obras, la intendenta Carolina Cosse anunció ayer que se apelará a renegociar un nuevo préstamo BID “desde cero”.



- No se podrá pasar a recolección domiciliaria en doble fracción en Buceo, Malvín, Carrasco, y Lezica, ya que sin la infraestructura necesaria (más camiones y contenedores diferentes) no hay forma de concretarlo.



- Los esfuerzos presupuestales se centrarán en puntos más densamente poblados, tales como cooperativas de vivienda, donde puede recogerse más material en menos tiempo y con menos infraestructura. A esos lugares, Cosse explicó que ingresará la propia intendencia para levantar los residuos, lo que mejoraría notablemente la limpieza y a su vez la seguridad de la zona por no contar con contenedores en la vía pública.



- No se podrá cambiar la infraestructura de recolección en doble fracción (para la clasificación de residuos) en Pocitos, Punta Carretas y el Cerro, como estaba previsto. Tampoco se podrá cambiar los contenedores en calle y sustituirlos por un nuevo sistema más adaptado a las características de la zona, como se había previsto.



- No se podrá construir una planta de clasificación semiautomática, como se había incluido en el proyecto del préstamo BID, por tener un elevado costo para la Intendencia de Montevideo.

Los pizarrones contra la oposición y la respuesta a la intendenta



Pizarrones negros escritos con tiza blanca en letras mayúsculas ambientaron ayer el club Stockolmo, desde donde la intendenta de Montevideo Carolina Cosse dio los lineamientos para limpiar Montevideo después que fracasara el préstamo del BID.



“Pensaron en 2024 y no en la gente”. “Trancaron mejorar los barrios”. “Votaron no a la limpieza”, decían los pizarrones firmados por un comité de base contra la oposición.



Del otro lado, los ediles de la oposición salieron nuevamente a cuestionar a la intendenta. El nacionalista Javier Barrios Bove criticó “la tozudez y arrogancia” de Cosse en las negociaciones del préstamo BID, por negarse a restringir el préstamo a obras de saneamiento y de infraestructura vinculadas a limpieza.



“Ella nos decía que no se podía porque se iba a enlentecer el proceso, pero ahora esto de arrancar de cero es demorar a los más vulnerables”, opinó el edil.



“¿Por qué dejó caer el préstamo? Siempre es más fácil (solucionarlo) que arrancar de cero. Eso demuestra que no quería dar el brazo a torcer”, afirmó. También criticó que no se hagan las obras de la red Arteaga, que representan US$ 6 millones y suponen tres días de recaudación de la intendencia de Montevideo.



“Termina haciendo todo lo que la oposición le había solicitado, pero diciendo que es idea de ella”, afirmó el edil, que cuestionó “la forma de actuar” de la jerarca departamental.