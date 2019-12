Vázquez anuncia dos medidas clave a tres meses de terminar su gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el penúltimo día del año y a dos meses de entregar el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional en “violencia basada en género”. Además, firmó el decreto que designa a seis nuevos generales en el Ejército.

Este es un asunto en el que el gobierno entrante había pedido ser tenido en cuenta, ya que los nuevos generales ingresarán el próximo 1° de febrero y se desempeñarán por varios años. Anoche, el futuro ministro de Defensa, Javier García, dijo a El País que las designaciones son “fruto del diálogo en el marco de la transición”. Agregó que “en términos generales” comparte los nombramientos realizados.

El otro tema también afectará al gobierno de Luis Lacalle Pou. El primer mandatario dispuso una serie de medidas para paliar lo que consideró un flagelo que enfrenta el país.



La resolución, que fue colgada en la web de Presidencia, se basa en la conmoción causada por los recientes actos de violencia ejercidos contra las mujeres. El decreto presidencial reconoce las distintas políticas implementadas hasta el momento para enfrentar el tema.



Sin embargo, advierte que la situación actual “amerita” la declaración de emergencia nacional y la implementación de medidas orientadas a profundizar el trabajo que el Estado durante la actual administración viene desarrollando; y al mismo tiempo la presentación del Plan de Emergencia Nacional Por una Vida Libre de Violencia de Género al nuevo gobierno.

Señala que todas las respuestas del Estado “han resultado insuficientes” ya que la prevalencia de la violencia de género “continúa siendo muy alta” en Uruguay, tratándose de un “problema estructural complejo” que ha mostrado llegar a una meseta que no disminuye.



Por ende, Presidencia de la República decretó en la víspera varias medidas para paliar este problema social, como promover una reunión de alto nivel entre el gobierno, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de fortalecer las coordinaciones para dotar de “mayor eficiencia” el acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El presidente Tabaré Vázquez presentó la resolución en el Consejo de Ministros. Foto: Leonardo Mainé.

El gobierno de Vázquez también dispuso ampliar el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1.200 para todo el país, fortaleciendo el equipo de monitoreo.



Además, ordenó difundir medidas de protección dirigidas a las mujeres y a la comunidad frente al riesgo inminente de vida, mediante campañas de bien público y realizar cursos virtuales para “el fomento de masculinidades no violentas” dirigidos a educadores y educadoras formales y no formales, para fomentar cambios en las pautas socioculturales y aportar a la prevención de la violencia de género.



La resolución dispuso la realización de un curso virtual de prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, dirigido a educadores y educadoras formales y no formales, que facilite la capacidad para identificar situaciones de riesgo y manejar información adecuada para su derivación responsable.

Y se implementará un programa de intervención en cárceles para varones que ejercen violencia de género y se fortalecerá las estrategias para la atención y prevención de violencia de género en mujeres privadas de libertad.

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo a la página web oficial que el gobierno de Vázquez venía trabajando en un plan y analizando una declaración desde antes de los femicidios ocurridos en los últimos días.



Roballo indicó a la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia que se diseñó un plan con el fin de presentárselo a las autoridades que asumirán el gobierno nacional, para darle continuidad a esta política pública.

Dijo que “todo este trabajo es en el marco de la aplicación de la llamada Ley Integral de Género, con la que se ha avanzado mucho, pero requiere un despliegue permanente de todo su campo de acción”.



Asimismo, resaltó la necesidad de insistir en el planteo de la transformación cultural “en donde el Estado, las organizaciones sociales, pero además, todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, particularmente los varones, tenemos la obligación de revisar las conductas cotidianas, la forma de valorar o desvalorizar, en la manera de expresar las emociones y los afectos”.

Nominación de generales.

El recambio alcanzará a casi la mitad del generalato, compuesto por 14 miembros. Se trata de un movimiento que generó el segundo cruce entre el gobierno entrante y el saliente. El primero fue el no ajuste de las tarifas públicas de enero. García, el futuro ministro de Defensa, aseguró que estos nombramientos integran el proceso de transición, tal como ha sucedido en casos similares en el pasado.



Los nominados son los coroneles Carlos Rombys, actual director del Hospital Militar, y Luis González, jefe del Batallón 14, ambos del arma de Infantería; José Martínez, edecán del presidente, de Caballería; Hugo Rebollo, sub jefe del Estado Mayor de Artillería; Ricardo Devitta, de Ingenieros, inspector del arma y Marcelo Pose de Comunicaciones, también inspector del arma.



A la hora 16:00 de ayer el comandante Claudio Feola ingresó a la sede del Ministerio de Defensa, donde lo esperaba el ministro José Bayardi. Durante la mañana el presidente Vázquez recibió a Bayardi en Suárez y Reyes. En esa reunión se resolvieron los ascensos.